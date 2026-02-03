HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ sát hại người tình tại TPHCM: Trả hồ sơ để làm rõ những uẩn khúc

Trần Thái |

HĐXX đã ra quyết định trả hồ sơ cho cơ quan công tố để tiến hành điều tra bổ sung vụ người đàn ông sát hại người tình.

Ngày 3-2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người", trong vụ án nghi sát hại người tình. Nhưng do còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Hưng và chị M. nảy sinh tình cảm từ tháng 2-2024 và chính thức dọn về chung sống cùng nhau từ tháng 7-2024.

Vào ngày 21-9-2024, người dân phát hiện cả hai xô xát. Dù được đưa đi cấp cứu, chị M đã tử vong, còn Hưng thì dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự tử.

Vụ sát hại người tình tại TPHCM: Trả hồ sơ để làm rõ những uẩn khúc - Ảnh 1.

Người đàn ông bị cáo buộc sát hại người tình

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do ghen tuông, cả hai nảy sinh cãi vã. Hưng đã dùng những lời lẽ miệt thị, xúc phạm chị M.

Chị M. vào bếp lấy dao tấn công trúng vùng bụng bên trái của Hưng. Hưng lấy dao tấn công vào vùng cổ, mặt và tay chị M. Khi nạn nhân chưa gục hẳn, Hưng tiếp tục lấy thêm một con dao khác, đâm vào lưng và cổ khiến chị M. ngã xuống tại chỗ.

Tại phiên tòa, Hưng khai rằng nguyên nhân dẫn đến hành động quyết liệt là do bị chị M. tấn công trước.

Đại diện người thân chị M. bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu mức bồi thường dân sự với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

