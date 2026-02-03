Ngày 3-2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết, đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm và các bị can trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại Điều 113, Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tối cao gửi các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải thông tin truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm bị VKSND tối cao truy tố. Qua đó, để bị can Nghiêm đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau: Họ và tên Hà Xuân Nghiêm; Giới tính: Nam; Sinh ngày 12-12-1963, tại tỉnh Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Cao đài; Căn cước công dân: 087063000051 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cấp ngày 20-12-2016; Nơi thường trú: Số 5A, đường An Dương Vương, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh). Nơi ở trước khi trốn: Số 226, Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Sửa chữa điện tử.

Hiện, bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM truy nã.