Nguồn cơn mâu thuẫn

Những ngày qua, thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai sát hại dã man, chôn xác phi tang trong vườn nhà khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt.

Bước đầu Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ án như sau: ngày 13/4/2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc em Nguyễn Thùy D., sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4/2024, em Nguyễn Thùy D. đi chơi cùng Lê Văn T., sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Ngày 19/4/2024, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với Lê Văn T. Tại cơ quan công an, thiếu niên này khai nhận: ngày 12/4/2024, tại nhà T. đã xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thùy D., T. đã đánh D. ngất sau đó xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Về nguồn cơn tranh cãi khiến T. đánh ngất D. được báo Người lao động cho hay: Trong quá trình nhắn tin qua lại chiều 12/4, cặp đôi đã xảy ra cãi vã, có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của nhau. Bực tức về việc bạn gái xúc phạm phụ huynh, T. nhắn tin bảo sang đón D. qua nhà mình để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường T. chôn xác nạn nhân phi tang. Ảnh: PLO

Lúc này, D. nói với bố mẹ chuyện đối tượng T. nhắn tin yêu cầu lên nhà T. để giới thiệu cho gia đình. Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ban đầu, ông Nguyễn Văn T. (bố em D.) không cho con gái đi vì lo sợ có chuyện chẳng lành, thế nhưng sau đó ông đồng ý và yêu cầu con gái phải về sớm.

Khoảng 14h cùng ngày, D. bắt đầu đi xe đạp đến nhà nghi phạm nhưng khoảng 5 phút sau lại quay về cất xe và bảo chỉ đi bộ vì có người đón.

Người bố cho nguồn trên hay, đến khoảng 15h, ông T. vẫn không thấy con gái về nhưng đang phải trông cháu gái (con của thiếu nữ D. mới sinh được khoảng 4 tháng) nên không đi tìm được.

Khoảng 1 tiếng sau, thấy con gái vẫn chưa về, ông T. cùng người thân tìm tới nhà nghi phạm để hỏi tung tích. Ông tra hỏi thiếu niên T về sự mất tích bí ẩn của con gái, đối tượng này chỉ trả lời là không thấy, không biết.

Sau đó, T. quay lại phòng bếp, thấy D. bất động, cho rằng bạn gái đã chết nên T. nảy sinh ý định giấu xác phi tang. Sau khi kéo D. xuống khu vực phòng kho phía sau nhà, T. siết cổ nạn nhân rồi lấy bao dứa trùm vào thi thể đưa ra vườn nhà chôn.

Đáng chú ý, theo VnExpress, sau khi gây án, T. còn lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho mình với nội dung "đừng tìm... vẫn ổn".

Xử lý nghi phạm 15 tuổi như thế nào?

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt quyền sống của người khác là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người.x

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã sát hại nữ sinh rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn chuối để che giấu hành vi phạm tội. Nữ sinh bị sát hại sinh năm 2009 tức là đang ở lứa tuổi trẻ em.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Ảnh: NVCC

Xét hành vi của nghi phạm, nếu Cơ quan tố tụng có căn cứ xác định nghi phạm sử dụng vũ lực sát hại nạn nhân thì hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự

Nghi phạm sinh năm 2009, tính đến thời điểm phạm tội đang ở lứa tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Căn cứ Điều 12 Bộ luật hình sự quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123,..."

Đối với việc xử lý nghi phạm, căn cứ Điều 101 Bộ luật hình sự, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Như vậy, nếu bị buộc tội, nghi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất không quá 12 năm tù giam.

Đối với hành vi của nghi phạm quan hệ tình cảm làm cháu gái sinh con không có căn cứ xử lý hình sự về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự.

Luật sư Thơm cho biết thêm, chủ thể tội phạm này là người từ đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm phạm tội. Tuy nhiên, tính đến hiện nay, nghi phạm đang ở lứa tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nên không xử lý hình sự về hành vi này là có căn cứ.

