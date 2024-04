Ngày 20.4, Công an TP Hải Phòng xác nhận, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với Lê Văn T liên quan đến sự mất tích của em Nguyễn Thùy D, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, thiếu niên này khai nhận đã đánh D ngất sau đó xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo PNVN

Khai quật khu vườn nhà bà Hoàng Thị H. (trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương), công an đã phát hiện thi thể em D. Công an sau đó đã khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình,

Nói về nghi phạm T, chính quyền địa phương cho báo VnExpress hay, T vốn sinh ra trong tù được bà ngoại đón về nuôi do mẹ phạm tội buôn người. Bố Toàn cũng phải đi tù nên không có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cũng cho tờ Người đưa tin biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau. Cháu bé đã được sinh ra mấy tháng và đang ở với bà ngoại của T.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Báo PNVN

Quan hệ tình cảm của T và D cũng được bố nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1973, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) xác nhận trên báo Vietnamnet. Trả lời báo này, bố nạn nhân cho hay từ khi sinh con vào cuối tháng 12/2023 đến nay, chưa một lần T. cùng người thân tới thăm hỏi, động viên. Bé gái được gia đình nhà ngoại thay nhau chăm sóc.

Vào ngày mà D mất tích rồi bị sát hại tức là ngày 12/4, cháu D nói với bố mẹ chuyện đối tượng T nhắn tin yêu cầu lên nhà T để giới thiệu cho gia đình.

Ban đầu, ông Nguyễn Văn T không cho con gái đi vì lo sợ, sau đó ông đồng ý và yêu cầu con gái phải về sớm. Thế nhưng con gái ông đã mất tích bí ẩn suốt 1 tuần sau đó rồi bị sát hại tức tưởi.

"Ngày nào tôi cũng đi tìm, dò la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng. Khi nhận tin con gái mình bị sát hại, như sét đánh ngang tai, gia đình tôi đau đớn vô cùng", người cha nói trong nước mắt với báo trên

