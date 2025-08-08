Vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Ông trùm xây dựng Thái Lan và 21 nghi phạm bị truy tố

Hôm 7/8, người phát ngôn Văn phòng Tổng công tố Sakkasem Nisaiyok cho biết, Chủ tịch Công ty Phát triển Italy - Thái (Italian - Thai Development Plc), ông Premchai Karnasuta bị truy tố cùng 21 nghi phạm khác, vì vi phạm quy định xây dựng và gây ra hậu quả chết người do cẩu thả. Bản tuyên bố cũng thông tin thêm về một số nghi phạm khác bị buộc tội làm giả tài liệu kỹ thuật.

Đến thời điểm hiện tại, công ty Italian-Thai Development Plc vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi với các cơ quan báo chí, truyền thông. Ngoài ra, luật sự của các bên liên quan cũng không đưa ra bình luận.

Hiện trường vụ sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok do động đất. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Premchai và 14 người khác phủ nhận mọi cáo buộc khi bị cảnh sát bắt giữ. Nếu bị kết tội, ông Premchai có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm và khoản phạt tiền 6.185 USD.

Trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar khiến nhiều khu vực ở Thái Lan rung chuyển dữ dội. Thủ đô Bangkok bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cao 30 tầng gần chợ Chatuchak. Vụ việc khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Tòa nhà bị sập là dự án liên doanh giữa Italian - Thai Development Plc và Công ty Đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan) Ltd. với tổng giá trị hợp đồng 2,14 tỷ baht (gần 6,6 triệu USD) qua đấu thầu năm 2020.

Hồi tháng 4, Cục Thuế Thái Lan cũng đệ đơn khiếu nại Công ty TNHH Thép Xin Ke Yuan - đơn vị cung cấp thép để xây dựng toà nhà 30 tầng bị đổ sập. Phó Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Đại úy Surawut Rangsai tiết lộ đơn khiếu nại viết rằng từ năm 2015 đến năm 2017, Công ty TNHH Thép Xin Ke Yuan phát hành hàng nghìn hóa đơn thuế giả, giá trị thiệt hại ước tính hơn 200 triệu baht (gần 150 tỷ đồng).

Kết quả điều tra của Cục Thuế khu vực 3 Thái Lan cũng cho thấy, công ty thép Xin Ke Yuan bị nghi sử dụng 7.426 hóa đơn thuế giả để yêu cầu khấu trừ thuế bất hợp pháp, vi phạm luật thuế hình sự theo Bộ luật Thuế Thái Lan.