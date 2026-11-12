Vụ sập nhà ở New York: Công trường cạnh tòa nhà từng bị yêu cầu dừng thi công

Một công trường xây dựng nằm sát tòa nhà 3 tầng vừa đổ sập ở Brooklyn, New York (Mỹ), từng bị cơ quan chức năng ghi nhận vi phạm vì tiếp tục phá dỡ công trình bất chấp lệnh dừng thi công.

Theo hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố New York (DOB) được truyền thông Mỹ rà soát, công trường tại địa chỉ 2625 Bedford Avenue, nằm cạnh tòa nhà 3 tầng bị sập ở khu Flatbush, quận Brooklyn, từng bị ghi nhận vi phạm vào tháng 4/2026.

Cụ thể, ngày 23/4, một thanh tra của DOB phát hiện nhà thầu phá dỡ vẫn tiếp tục công việc tại khu đất dù trước đó đã có lệnh yêu cầu dừng thi công. Cơ quan chức năng sau đó xếp vi phạm vào nhóm nghiêm trọng nhất (Class 1), với mức phạt 10.000 USD. Hồ sơ cho thấy nhà thầu đã thừa nhận vi phạm và vụ việc hiện được đánh dấu là đã giải quyết.

Lực lượng cứu hỏa New York (FDNY) sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt dỡ các cấu kiện, tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập tòa nhà ở khu Flatbush, Brooklyn. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, thông báo vi phạm không nêu rõ lý do ban đầu khiến cơ quan chức năng ban hành lệnh dừng thi công. Mối liên hệ giữa vi phạm hồi tháng 4 và vụ sập nhà hôm 11/11 hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo tạp chí chuyên ngành xây dựng Engineering News-Record (ENR), khu đất nói trên đang được chuẩn bị để phát triển một dự án bất động sản hỗn hợp. Hồ sơ của DOB cho thấy giấy phép đào đất và gia cố công trình được cấp ngày 9/9, với độ sâu đào cho phép khoảng 14 feet (4,27 m).

Các biện pháp kỹ thuật được đề cập trong hồ sơ gồm hệ thống cọc, chống đỡ và gia cố thành hố đào nhằm giữ ổn định đất trong quá trình thi công. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu kiểm tra chuyên biệt đối với hệ thống chống đỡ và gia cố này.

Dự án được quy hoạch thành tòa nhà hỗn hợp cao 9 tầng, gồm 64 căn hộ và không gian thương mại. Dù vậy, tại cuộc họp báo sau tai nạn, giới chức thành phố cho biết kế hoạch xây dựng tòa nhà 9 tầng vẫn chưa được phê duyệt đầy đủ; công trường đang tiến hành hoạt động đào đất vào thời điểm xảy ra sự cố.

Lực lượng cứu hỏa New York (FDNY) triển khai chiến dịch cứu hộ kỹ thuật quy mô lớn sau vụ sập tòa nhà ở Brooklyn.Ảnh: CBS News.

Vụ sập xảy ra ngay sau 16h ngày 11/11 (giờ địa phương), khi tòa nhà 3 tầng có cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ phía trên bất ngờ đổ xuống khu vực công trường liền kề. Một phần bức tường của tòa nhà bên cạnh cũng bị phá hủy, để lộ không gian bên trong các phòng ngủ và khu sinh hoạt.

Theo cập nhật của lực lượng cứu hỏa New York (FDNY), vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Bốn người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Một lính cứu hỏa cũng bị thương nhẹ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Khoảng 250 lính cứu hỏa và nhân viên ứng cứu đã được huy động đến hiện trường. Các đội cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và máy móc chuyên dụng để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết công tác cứu hộ đặc biệt khó khăn do kết cấu đổ nát thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sập thứ cấp.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Sở Xây dựng New York phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát hiện trường, kiểm tra độ an toàn của những công trình lân cận và xác định liệu hoạt động đào đất tại công trường có liên quan đến vụ sập hay không.

Nguồn: ENR, CBS New York, ABC7 New York, AP