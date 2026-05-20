Vụ “rể hờ” sát hại 3 người ở Tây Ninh: Hung thủ từng được gia đình cưu mang, hé lộ nguồn cơn mâu thuẫn

Lam Giang (Tổng hợp)
Sau khi quen và nảy sinh tình cảm với chị T., Bằng đã về sống chung với chị này và được gia đình vợ giúp đỡ.

Vụ việc 3 người trong một gia đình bị sát hại, xảy ra tối 19/5 tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Các nạn nhân trong vụ việc là bà H.T.Đ. (70 tuổi); chị M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và cháu N.G.B. (22 tuổi, con chị T.). Kẻ xuống tay tàn nhẫn với các nạn nhân là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi). Bằng và chị T. có quan hệ tình cảm, từng sống như vợ chồng.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, hôm nay 20/5, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Không khí tang thương, đau buồn bao trùm ngôi nhà nhỏ của các nạn nhân. Ông Mai Văn Thảo, chồng của bà Đ. như ngã quỵ trước sự ra đi quá đột ngột của vợ, con gái và cháu ngoại.

Gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Người Lao Động)

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ruột ông Thảo) cho hay, khi biết Bằng là hung thủ, ông rất bàng hoàng bởi đối tượng từng được gia đình ông Thảo giúp đỡ.

Ông Vinh cho hay, gia đình ông Thảo có 2 người con, chị T. là con gái thứ 2. Người phụ nữ này từng đổ vỡ hôn nhân 2 lần, có 2 con. Chị T. sống cùng cha mẹ ruột, làm nghề bán bánh mì, bánh kem. Người phụ nữ quen biết và nảy sinh tình cảm với Bằng từ hơn 2 năm trước. Bằng cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, không có con. Sau đó, Bằng về sống chung với gia đình ông Thảo, hàng ngày phụ chị T. bán bánh.

Theo lời ông Vinh, chị T. và Bằng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn trong thời gian chung sống. Đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lổng. Khi quen chị T., Bằng sống dựa vào gia đình chị này. Gia đình ông Thảo cũng nhiều lần trả nợ giúp cho Bằng.

Ông Thảo đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 3 người thân. (Ảnh: Người Lao Động)

Do nhiều lần phải trả nợ thay “con rể hờ” và thấy Bằng có tính ăn chơi, cờ bạc nên ông Thảo đuổi đối tượng ra khỏi nhà, đồng thời cấm con gái qua lại với người này. Từ đó, giữa Bằng và gia đình ông Thảo xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Ông M. (45 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) kể, khoảng 18 giờ ngày 19/5, khi ông đang ngồi trong quán uống nước thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh nên chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Đ. và chị T. bị Bằng dùng dao đâm tử vong trong hiên nhà. B. cũng bị Bằng đâm bị thương nặng. Nạn nhân chạy ra ngoài cầu cứu nhưng bị Bằng đuổi theo. Dù B. đã chắp tay van xin tha mạng nhưng Bằng vẫn xuống tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Cao Bằng.

Bà H. (61 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) chia sẻ thêm, chiều cùng ngày, gia đình ông Thảo có thuê thợ đến lắp camera an ninh thì vấp phải sự phản ứng của Bằng. Sau đó, Bằng dùng dao đâm các nạn nhân tử vong.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, sau khi gây án, Bằng bỏ lại con dao rồi rời khỏi hiện trường. Đối tượng bị bắt giữ sau đó 5 tiếng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

