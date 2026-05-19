Người phụ nữ đánh hàng xóm tại hành lang chung cư ở Hà Nội: Lý do được trả tự do ngay tại tòa

Lam Giang (Tổng hợp)
Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi nạn nhân, bày tỏ hối hận và mong được bỏ qua.

Ngày 19/5, TAND khu vực 4 - Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5 - ĐN 2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng. Hồi đầu tháng 1/2026, đoạn clip ghi lại hình ảnh Vân Anh chửi bới, hành hung hàng xóm ngay tại hành lang chung cư lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H. (SN 1982). Nguồn cơn dẫn đến vụ việc là do bị cáo bức xúc khi chị H. có phản ánh về việc con trai của bị cáo gây phiền toái trên nhóm Zalo chung cư.

Báo Dân trí thông tin, tại phiên tòa, Vân Anh trình bày sau khi đọc được những tin nhắn trên, cảm thấy buồn và bức xúc vì thanh niên trong câu chuyện mà chị H. đăng tải trên nhóm Zalo có thể là con mình. Vân Anh định chờ chị H. đi làm về để nói chuyện. Tuy nhiên, bị cáo nói vì quá bức xúc, mất kiểm soát nên khi gặp chị H. đã lao vào đánh luôn, chưa kịp nói chuyện.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo cho rằng, con trai hơi nghịch quá nhưng không có chuyện sàm sỡ như phản ánh trên nhóm Zalo. Sau khi HĐXX công bố lời khai của một cư dân khác trong chung cư, thể hiện những điều chị H. cảnh báo là có cơ sở thì bị cáo phân trần rằng con trai bị chậm phát triển trí tuệ, thỉnh thoảng nghịch ngợm, đập cửa hoặc bấm chuông nhà chị H. nhưng không nhận được sự thông cảm nên giữa 2 gia đình phát sinh hiềm khích.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới hàng xóm, đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong được cảm thông, bỏ qua sai lầm.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án là 4 tháng 10 ngày tù, bằng thời gian tạm giam. Bị cáo được trả tự do ngay sau phiên tòa. Hành vi phạm tội của bị cáo được HĐXX nhận định là bột phát, không có chuẩn bị trước.

Theo VTV Times, cáo trạng vụ án nêu, khoảng 20 giờ ngày 8/1/2026, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ thì anh N.D.T. (em chọ của chồng Vân Anh) đi ra từ căn hộ của Vân Anh (sát căn hộ của chị H.) hỏi lý do vì sao chị lại đăng nội dung về cháu N.H.Đ. (con trai của Vân Anh) lên mạng xã hội vì cháu không làm như thế?

Camera ghi lại hình ảnh Vân Anh hành hung hàng xóm.

Sau đó, Vân Anh từ trong nhà đi ra đã mắng chị H. rồi lao vào hành hung hàng xóm. Sự việc được anh T. can ngăn. Lúc này, cháu N.N.L. (con gái của Vân Anh) cũng từ trong nhà chạy ra can ngăn mẹ nhưng không được. Khi thấy cháu P.B.T. (là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì cháu L. giữ cửa nhà chị H. không để cháu T. chạy ra ngoài.

Ít phút sau, đại diện Ban quản trị và tổ quản lý vận hành tòa nhà có mặt thì Vân Anh dừng đánh chị H. Mặc dù vậy, 2 bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, Vân Anh và chồng là ông N.T.T. có chửi chị H. vài câu.

Ngày 9/1, chị H. đã có đơn trình báo sự việc với Công an phường Từ Liêm, giao nộp đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc. Đồng thời nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Đoạn clip ghi lại cảnh xô xát cũng được chị H. đăng tải lên mạng xã hội. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội, mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân ở mức 0%.

