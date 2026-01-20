Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Xuân Ái vừa điều tra, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) là Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).

Nạn nhân là chị T.T.H. (42 tuổi, trú thôn Gốc Sổ, xã Mậu A), làm công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn và con gái là cháu V.V.Th. (sinh năm 2020).

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị H. với dấu hiệu nghi bị sát hại vào tối 18/1. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện cháu bé Th bị vùi lấp dưới đất. Khi được đưa lên, cháu bé vẫn còn sống và lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.



Phùng Tiến Cao tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lời khai ban đầu của đối tượng cho thấy do thiếu tiền tiêu xài, lại có mối quen biết với chị H và từng giới thiệu chị này đi mua lợn trên địa bàn xã Xuân Ái vài lần, nên Cao đã nảy sinh ý định lừa nạn nhân xuống địa phương để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Qua theo dõi diễn biến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi phạm tội của đối tượng đã tước đoạt tính mạng nhiều người, trong đó có cháu bé là trẻ em, gây mất an ninh trật tự địa phương, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra cho gia đình nạn nhân và xã hội.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng thấy rất táo tợn, dã man, tàn ác, không còn tính người. Trong cùng một thời điểm, đối tượng đã phạm 3 tội Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng vũ khí quân dụng. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n, g, Khoản 1 Điều 123; điểm d, Khoản 2 Điều 168; Khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội Giết người, đối tượng đã phạm vào nhiều tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS thì sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất Tử hình.