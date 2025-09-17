Vụ phụ huynh phải mua tivi 40 triệu đồng tặng trường ở Hà Nội: Hiệu trưởng nói sẵn sàng trả lại

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) về việc đóng góp để mua chiếc tivi 100inch, trị giá 40 triệu đồng tặng nhà trường.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, một vị phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Mỹ Đình 2 chia sẻ, trong cuộc họp giữa ban phụ huynh (BPH) và lãnh đạo nhà trường, cô hiệu trưởng cho biết, nhà trường thường thuê máy chiếu cho học sinh xem trong các dịp đặc biệt, chi phí là 15 triệu đồng/lần, khá tốn kém. Cô hiệu trưởng mong BPH ủng hộ nhà trường một chiếc tivi để phục vụ lâu dài cho học sinh.

Một phụ huynh đại diện ban thường trực đã đề xuất tặng trường chiếc tivi 100inch trị giá khoảng 40 triệu đồng. Theo vị phụ huynh, phương án nêu trên đã vấp phải sự phản đối của nhiều người khác ngay trong cuộc họp vì cho rằng chưa có ý kiến đồng thuận của phụ huynh các lớp.

Vị phụ huynh nói thêm, việc mua tivi giá hàng chục triệu đồng nhưng không trực tiếp phục vụ việc học tập hàng ngày là lãng phí. Ngoài ra, các phụ huynh còn bức xúc khi phải nộp thêm các khoản tiền sơn sửa, mua rèm cửa lớp học,... tổng số tiền lên tới gần chục triệu đồng/lớp.

Chia sẻ của vị phụ huynh trên đã làm nổ ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận:

- "Đầu năm mà cái gì phụ huynh cũng phải bỏ tiền ra mua, cho con đi học bây giờ áp lực quá mọi người ơi".

- "Nếu tất cả phụ huynh đều đồng ý thì ủng hộ nhà trường cũng được. Còn nếu có ý kiến phản đối thì không nên. Nhiều gia đình cũng khó khăn, cho con đi học phải đóng đủ thứ tiền thì rất áp lực.

- "May quá trường con mình đầu năm chẳng phải đóng mấy khoản như thế này. Đi họp phụ huynh thấy lớp của con đầy đủ cả rèm cửa, điều hòa, tivi,... yên tâm hẳn".

Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo VietNamNet, bà Bùi Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2 cho biết, cuối tháng 8, nhà trường có họp với BPH về kế hoạch khai giảng. Năm nay học sinh sẽ dự phần lễ tại lớp. Nhà trường mong phụ huynh hỗ trợ về đường mạng để học sinh xem lễ khai giảng trực tuyến thuận lợi do đường truyền wifi của trường yếu.

Phụ huynh sau đó đã đề xuất mua một chiếc tivi màn hình lớn để tất cả học sinh cùng ngồi dưới sân tham dự khai giảng cho thật long trọng. Vị hiệu trưởng nói, việc này là phụ huynh chủ động đề xuất, nhà trường không yêu cầu, đòi hỏi gì.

Bà Lan nói thêm, sau khi có đề xuất như trên, BPH trường cũng xin ý kiến của cha mẹ đại diện các lớp và đều nhận được sự đồng tình. Đây là sự chia sẻ của phụ huynh với nhà trường. Khi triển khai, BPH cũng không chia đầu người mà dựa trên tinh thần tự nguyện. Nữ hiệu trưởng cho hay sẽ trao đổi lại với BPH trường và BPH của các lớp. Nếu có tivi, học sinh được hoạt động trải nghiệm dưới sân trường hàng tuần sẽ rất hữu ích. Song, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều, nhà trường sẵn sàng trả lại tivi cho phụ huynh.

