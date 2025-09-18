Sự thật thông tin người xây nhầm nhà trên đất của người khác là họ hàng với lãnh đạo Công an Hải Phòng

Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Hữu (ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng) xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Hữu là người nhà của ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, ngày 18/9, ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng khẳng định không liên quan đến trường hợp xây nhầm nhà trên đất của người khác.

Ông Điệp khẳng định, thông tin lan truyền là sai sự thật. Ông không liên quan gì, cũng không có họ hàng gì với trường hợp trong vụ việc này.

Ông Đỗ Văn Hữu.

Về diễn biến vụ việc, mới đây gia đình bà Loan (chủ mảnh đất bị ông Hữu xây nhầm nhà) đã gửi đơn bổ sung yêu cầu ông Hữu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông này chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần 1 năm nay. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 162 triệu đồng.

Trong khi đó, phía ông Hữu nhận thức được việc xây nhà trên đất của người khác là sai. Ông này mong được gia đình bà Loan nhượng lại hoặc đổi lô đất và sẽ trả tiền lô đất theo giá thị trường, đồng thời đền bù những thiệt hại của gia đình bà Loan.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo phường Thiên Hương thông tin, trong cuộc họp với các bên hôm 15/9, chính quyền đã yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến nghiêm túc chấp hành Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11/8 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, ông Hữu cho biết đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.

Ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất của người khác. (Ảnh: Thanh Niên)

UBND phường Thiên Hương đề nghị, trong quá trình chờ kết quả xét xử phúc thẩm của tòa, hai bên tiếp tục thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại.

Chính quyền sẽ theo dõi, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương khẳng định, chính quyền địa phương xác định rõ thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà Loan. Quan điểm của chính quyền là kiên quyết xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Khi bản án có hiệu lực, người vi phạm phải chấp hành nghiêm.

Nguồn cơn sự việc

Vào tháng 11/2024, khi đến kiểm tra khu đất của gia đình, bà Loan phát hiện một thửa đất mới mua hồi tháng 9/2024 tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng (đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng nhà ở 2 tầng kiên cố. Khi tìm hiểu, bà Loan được biết người thuê thợ xây trên đất của mình là vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu.

Thời điểm đang xây dựng, ông Hữu đã được chính quyền địa phương yêu cầu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không chấp hành. (Ảnh: VTC News)

Dù gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng nhưng ông này không thực hiện, cố tình xây dựng tiếp. Đến nay, công trình đã hoàn thiện và được ông Hữu đưa vào sử dụng.

Giải thích về việc xây nhầm nhà, ông Hữu nói nguyên nhân là do người môi giới chỉ nhầm vị trí. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Ông này cũng đưa ra phương án giải quyết là muốn gia đình bà Loan đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng. Bà Loan không đồng ý nên đã khởi kiện.

Ngày 11/8/2025, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 - TP. Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng, trả lại mặt bằng cũng như quyền sử dụng đất cho gia đình bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.

Hiện vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.