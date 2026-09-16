HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ phát hiện thi thể ở vòng xoay, 2 người đi qua lấy luôn xe máy của nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Danh tính nạn nhân được xác định là P.H.L. (20 tuổi, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gây xôn xao dư luận, danh tính nạn nhân được xác định là P.H.L. (20 tuổi, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, sáng 16/9, cơ quan công an đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Trước đó, gia đình anh L. cũng nhờ cơ quan chức năng và cộng đồng mạng tìm kiếm nam thanh niên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3 giờ 53 phút ngày 15/9, anh L. điều khiển xe máy Honda Air Blade màu đen, BKS 68M2-0642, lưu thông trên đường 3 Tháng 2, hướng từ Rạch Giá về Kinh Cụt.

Vụ phát hiện thi thể ở vòng xoay, 2 người đi qua lấy luôn xe máy của nạn nhân - Ảnh 1.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Khi đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, do không làm chủ được tay lái, nam thanh niên tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường. Nạn nhân bị vang lên khu vực của vòng xoay, đầu đập xuống đất.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của anh L. là chấn thương sọ não.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, thời điểm anh L. gặp nạn, có 2 người đi xe máy phát hiện vụ việc. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ hoặc đưa nạn nhân đi cấp cứu, 2 người này được cho là đã lấy xe máy của anh L. và rời khỏi hiện trường.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan.

Vụ 2 nữ sinh lớp 9 đi xe máy bị tai nạn, 1 người tử vong: Mải chỉnh dép nên tự ngã
Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại