Vụ phát hiện thi thể ở vòng xoay, 2 người đi qua lấy luôn xe máy của nạn nhân

Danh tính nạn nhân được xác định là P.H.L. (20 tuổi, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gây xôn xao dư luận, danh tính nạn nhân được xác định là P.H.L. (20 tuổi, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, sáng 16/9, cơ quan công an đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Trước đó, gia đình anh L. cũng nhờ cơ quan chức năng và cộng đồng mạng tìm kiếm nam thanh niên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3 giờ 53 phút ngày 15/9, anh L. điều khiển xe máy Honda Air Blade màu đen, BKS 68M2-0642, lưu thông trên đường 3 Tháng 2, hướng từ Rạch Giá về Kinh Cụt.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Khi đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, do không làm chủ được tay lái, nam thanh niên tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường. Nạn nhân bị vang lên khu vực của vòng xoay, đầu đập xuống đất.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của anh L. là chấn thương sọ não.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, thời điểm anh L. gặp nạn, có 2 người đi xe máy phát hiện vụ việc. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ hoặc đưa nạn nhân đi cấp cứu, 2 người này được cho là đã lấy xe máy của anh L. và rời khỏi hiện trường.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan.