Vụ phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện: Nghi phạm là nam giáo viên thể dục

Do mâu thuẫn thuẫn tình cảm, nghi phạm đã tác động vật lý khiến chị D. tử vong sau đó chôn thi thể nạn nhân tại rẫy nhà mình.

Liên quan đến thông tin phát hiện thi thể chị L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk) sau 4 ngày mất tích, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin.

Qua điều tra, công an xác định N.H.L. (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, N.H.L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D., là nhân viên thư viện cùng trường. N.H.L. đã có vợ và 2 con, trong khi chị D. ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi 2 con gái.

Nơi phát hiện thi thể chị D.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận.

Công an cho biết, trong lúc mâu thuẫn, N.H.L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau khi gây án, do hoảng loạn và lo sợ bị phát hiện, N.H.L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, người này đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng và chôn tại đây.

Theo lời khai ban đầu của N.H.L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để làm rõ vụ việc.

Như đã thông tin , Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ không thấy chị D. mà chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Sau đó, mọi người liên lạc với chị D. nhưng không được.

Trước thông tin trên, Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện mất tích.