Vụ phát hiện thi thể cô gái trong vali ở TPHCM: Bắt thêm La Ngân Túc

Liên quan vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ trong vali, ngày 10/8, Công an TPHCM đã khởi tố Võ Bá Thành (32 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về tội giết người, thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.
Báo Lao động thuật lại kết quả điều tra ban đầu xác định, Thành và chị N.T.N.H. (23 tuổi) đều bị câm điếc bẩm sinh và có quan hệ tình cảm.
Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Thành đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Thành để thi thể trong nhà 2 ngày, sau đó đặt mua một vali cỡ lớn qua mạng, cho thi thể vào vali rồi kéo ra con hẻm cụt cách nhà khoảng 20m, bỏ lại đây vào rạng sáng 25/7 rồi bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai.
Ngoài ra, theo thông tin trên báo CAND, qua lời khai của Thành, cảnh sát bắt giữ, khởi tố thêm đối tượng La Ngân Túc về cùng tội danh vì có vai trò đồng phạm với Thành.
Trước đó, ngày 25/7, người dân sống trong hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh thấy mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali để trong hẻm có dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng thông báo cho công an địa phương. Lực lượng chức năng đến mở vali thì phát hiện thi thể người bên trong và xác định đây là vụ án mạng.
Theo thông tin trên tờ VOV, bị can Thành từng sống cùng cha mẹ tại con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó, cả gia đình Thành đi nước ngoài, còn Thành ở lại TP.HCM. Thanh niên này thất nghiệp, ít tiếp xúc với mọi người và thường xuyên ở nhà.