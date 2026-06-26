Vụ phát hiện bộ xương trong Khu đô thị ở TP.HCM: Nghi làm MC 34 tuổi mất tích nhiều ngày

Người thân của anh K. đã được công an mời đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường.

Vụ việc phát hiện bộ xương ở trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM) vào chiều ngày 25/6 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vụ việc đang được Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương này là anh N.D.K. (34 tuổi, quê ở Đồng Tháp). Anh K. mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6.

Người thân của anh K. đã được công an mời đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường gồm: Chiếc xe máy màu đen BKS 67K1-622.xx, áo khoác, mũ bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận những vật dụng này đều là của anh K.

Ngoài ra, lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống, xác định các tư trang trên trùng khớp với những gì nam thanh niên mang theo khi rời phòng trọ.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương. (Ảnh: Người Lao Động)

Gia đình chia sẻ, anh K. thuê trọ tại khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa và làm nghề dẫn chương trình cho một số sự kiện. Chiều ngày 6/6, nam thanh niên lấy xe máy rời phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả.

Cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận.

Trước đó, báo Người Lao Động thông vào chiều ngày 25/6, người dân phát hiện một chiếc xe máy màu đen mang BKS 67K1-622.xx nằm trong khu vực cỏ mọc um tùm ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Khi người dân kiểm tra thì tá hỏa phát hiện gần vị trí chiếc xe có một bộ xương người.

Lực lượng công an sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường ghi nhận trên chiếc xe máy có treo mũ bảo hiểm, áo mưa và một chiếc áo khoác. Cạnh bộ xương có một đôi dép và một chai thuốc diệt côn trùng. Cơ quan chức năng cho hay, thi thể đã phân hủy trong thời gian dài, chỉ còn lại phần xương.