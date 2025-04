Vụ phá đường dây thuốc giả quy mô toàn quốc: Những hình ảnh ghê người

Liên quan tới vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả "khủng", quy mô toàn quốc mà Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991; ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Một địa điểm sản xuất thuốc giả trong đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua hình ảnh do công an ghi nhận tại những địa điểm sản xuất, đóng gói các loại thuốc để bán ra thị trường, cho thấy những khu vực này rất bẩn thỉu. Nguyên vật liệu được các đối tượng để bừa bãi trên sàn nhà, bụi bẩn bám đầy.

Đáng nói, những thiết bị dùng để trộn thuốc trông rất bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh, thuốc được chất từng đống trong chậu nhựa, ném khắp nơi, thậm chí phơi ngay trên nền bê-tông ngoài sân thượng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm, phân tích ban đầu, nhóm thuốc đông dược giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, loại không được phép sử dụng trong đông y.

Một máy phối trộn thuốc xung quanh là khung cảnh trông nhếch nhác, bẩn thỉu

Tất cả 14 đối tượng trong đường dây đều không có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất về dược.

Nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc được ổ nhóm này đặt mua không rõ nguồn gốc, xuất xứ như tinh bột, chất kết dính, phụ gia dùng trong y dược, than tre, chất tạo màu... rồi thuê nhân công trộn lẫn nghiền thành bột, sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm bán ra thị trường qua các kênh phân phối.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau một thời gian tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do là Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

Thậm chí nguyên liệu sản xuất thuốc được bày tràn lan ngoài trời, trên sân thượng

Lực lượng công an đã phối hợp khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của ổ nhóm trong đường dây sản xuất thuốc giả trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn.

Kể từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, số tiền thu lời bất chính ước tính gần 200 tỉ đồng.

Hình ảnh khu vực một nhà kho bị công an triệt phá

Nguyên liệu sản xuất thuốc được chất hàng bao tải

Các máy móc dùng để trộn, ép thuốc giả

Không ai có thể tưởng tượng, những viên thuốc giả đến tay người tiêu dùng lại được sản xuất trong một môi trường như thế này

Chiếc xô cáu bẩn dùng để chứa các nguyên liệu sản xuất thuốc