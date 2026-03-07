Vụ ô tô tông liên hoàn trên phố Hà Nội: Một nạn nhân nữ tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) tối 6/3, nhiều người bị thường trong vụ việc đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, có một nạn nhân nữ đã tử vong sau vụ tai nạn.

Nạn nhân khoảng 50 tuổi, được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại phố Nguyễn Chánh tối 6/3.

Ngoài ra, có 4 nạn nhân khác bị xây xước, chấn thương phần mềm và đang được theo dõi thêm khoảng 24 giờ.

Tài xế gây tai nạn trong vụ việc là ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội). Vào khoảng 18 giờ 49 phút ngày 6/3, ông S. điều khiển ô tô BKS 30A-536.XX lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi đường Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái và đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô, 3 xe máy. Vụ việc khiến nhiều người thương vong.

Tài xế S. vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh: Thanh Niên)

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, qua kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế S. vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.