Vụ ô tô cháy ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong: Xót xa người mẹ gào khóc "cứu giùm con tôi với"

Trang Anh |

Tại hiện trường, ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị hư hỏng nặng.

Chiều 1/5, tại cửa hàng xăng dầu thuộc xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên Tuổi trẻ Online, khoảng 15h30 cùng ngày, một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 92A-265.xx, đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền (trước đây thuộc xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. VnExpress cho hay, nhiều người dân xung quanh cũng dùng xô, chậu múc nước tạt liên tục vào đám cháy để hỗ trợ.

Tại hiện trường, ngọn lửa gầm rú dữ dội kèm theo những tiếng nổ lách tách từ thân xe do tác động của nhiệt độ cao. Nhân viên cây xăng lập tức huy động các bình chữa cháy mini để dập lửa trên xe ôtô, đồng thời ngăn lửa lan sang bồn chứa xăng.

Giữa hiện trường hỗn loạn, tiếng một người phụ nữ liên tục gào khóc "cứu giùm con tôi với".

Thời điểm xảy ra vụ cháy - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên do nhiệt từ lửa quá lớn khiến những nỗ lực cứu hộ tại chỗ không thể tiếp cận băng ghế sau của xe.

Thời điểm xảy ra vụ cháy khói đen bao trùm, nhiều người hô hoán xịt bình chữa cháy và dùng xô, chậu múc nước tạt liên tục vào đám cháy để hỗ trợ nhưng ngọn lửa bốc ra quá lớn và bùng phát nhanh khiến chiếc xe bị thiêu trụi.

Sau khoảng 8 phút, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng hai nạn nhân ngồi phía sau là 2 thiếu niên gồm T.H.T. (17 tuổi) và D. A. K. (16 tuổi) đã tử vong. Chiếc xe được xác định do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) điều khiển.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị hư hỏng nặng.

Khu vực cây xăng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô.

Clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô bốc cháy tại cây xăng - Nguồn: Đà Nẵng của tôi
