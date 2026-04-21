Tìm thấy nam sinh viên mất tích ở Tam Đảo, tiết lộ tình trạng sức khoẻ

Trang Anh (T/h) |

Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Sáng nay ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã tìm thấy sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, ở Hà Nội, sinh viên Trường đại học Đại Nam) sau 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo.

"Khi tìm thấy, bạn ấy vẫn khỏe. Hiện tôi đang trên đường vào nơi tìm thấy bạn Tuấn Anh" - báo Tuổi trẻ online dẫn lời ông Lưu Văn Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù thông tin.

Còn trên VnExpress cho hay, lực lượng tìm kiếm cho biết tổ số 8 đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m, trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị mất tích khi đi leo núi ở Tam Đảo - Ảnh: GĐCC

Theo thông tin trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/4, Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng một nhóm người leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Nhóm leo núi xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày 19/4. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh đã bị lạc. Cho đến 22 giờ ngày 20/4, Tuấn Anh đã mất liên lạc 28 tiếng.

Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6 giờ ngày 19-4, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày thì lên đến đỉnh, 14 giờ bắt đầu xuống núi. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường.

Theo UBND xã Đạo Trù, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Đến sáng ngày 21/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh.

Vụ thanh niên 20 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày: Lá thư để lại khiến mọi người hoang mang
