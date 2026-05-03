Vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng: Nếu giải cứu kịp, 2 thiếu niên đã có thể thoát nạn

Anh Vũ |

Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng đã để lại hậu quả hết sức đau lòng khi hai thiếu niên đã tử vong.

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt thông tin vụ "ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm, bức xúc về hành xử của tài xế và câu hỏi "tại sao hai thiếu niên không thể thoát ra ngoài?".

Đoạn camera ghi lại vụ việc.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ lái xe và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Về việc ngay khi xe vừa phát cháy tài xế không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân ở trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.

Ngoài ra, tài xế là người lái hộ, không phải chủ xe. Số ắc quy và pin trên xe được vận chuyển vào cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dưới bài viết "Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng", bạn đọc Hoàng chia sẻ cảm thấy bức xúc bởi tài xế chỉ lo bỏ chạy, không mở cửa để cứu hai thiếu niên. Do đó đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế lỗi này.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thắng viết: "Thật không hiểu được tại sao tài xế lại không cứu hoặc thông báo có hai người còn ở trong xe, để hai mạng người phải chịu hậu quả như vậy!".

Câu hỏi tài xế không hề thông báo, hô hoán cho mọi người biết trong xe còn hai người cũng được bạn đọc có nickname p**@gmail.com thắc mắc. Bạn đọc này cũng suy đoán có thể trước khi bùng cháy, các khối pin đã phát nổ làm hai người bị thương nên không thể tự mở cửa thoát ra ngoài. "Nếu lực lượng cứu hộ biết trong xe còn người, chắc chắn họ đã có thể hỗ trợ giải cứu kịp thời, hậu quả có lẽ đã không thảm khốc như vậy" - bạn đọc viết.

Trong khi đó, bạn đọc Dương Đức Thọ nêu quan điểm: "Lái xe quá non nớt, nhút nhát và thiếu trách nhiệm. Ngọn lửa bùng lên từ phía đuôi xe khi tài xế vừa mở cửa bước xuống. Vẫn còn đủ thời gian để mở cửa hoặc giúp hai em nhỏ thoát ra. Nhưng tài xế mất bình tĩnh, chỉ lo tự tránh xa chiếc xe đang cháy, không thông báo còn người bên trong. Một phản ứng rất tệ và tai hại, để lại hậu quả khủng khiếp".

Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho biết điều vô lý là khi xe cháy, 2 nạn nhân đã không la hét hoặc dùng lực đập cửa để thoát ra, bởi không thể ngồi yên chịu chết như vậy.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

