Các nhân chứng của vụ hành quyết thất bại kể lại việc họ nghe rõ tiếng nữ tử tù ngáy trong gần 40 phút sau khi người này được tiêm liều thuốc độc thứ hai.

Christa Pike, 50 tuổi, đã sống sót sau nỗ lực hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc tại bang Tennessee, Mỹ, hôm 30/9.

Catherine Sweeney, phóng viên phát thanh công cộng và là một trong 7 nhân chứng truyền thông có mặt tại Viện An ninh Tối đa Riverbend ở Nashville, cho biết Pike cuối cùng ngừng nói chuyện và bắt đầu ngáy sau khi được tiêm liều pentobarbital thứ hai.

Theo quy trình hành quyết của Tennessee, một tảng đá được sử dụng để báo hiệu thuốc độc đã được tiêm đầy đủ. Nhân viên nhà tù đặt tảng đá lên một bục nhỏ trong phòng hành quyết, sau đó bắt đầu thời gian chờ 5 phút trước khi rèm được kéo lại và bác sĩ kiểm tra mạch, xác nhận tù nhân đã tử vong.

Sweeney viết rằng sau khi tảng đá được đặt lên bục lần thứ hai, Pike vẫn tiếp tục ngáy dù tấm rèm đã được kéo lại.

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“Cô ấy tiếp tục ngáy sau khi tảng đá được đặt lên lần thứ hai và tấm rèm lại đóng xuống. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy ngáy qua loa”, Sweeney kể.

Tấm rèm được kéo kín phòng hành quyết lúc 20h16, khiến các nhân chứng không còn nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Thời gian trôi qua nhưng bác sĩ vẫn chưa xuất hiện để xác nhận Pike đã tử vong. Một phóng viên khác bắt đầu đặt câu hỏi tại sao tấm rèm vẫn được đóng. Sweeney cho biết tất cả những người có mặt đều có thể nghe thấy tiếng Pike thở.

Đến 20h53, quản giáo Kenneth Nelsen thông báo qua loa: “Các nhân chứng truyền thông, vui lòng rời khỏi khu vực”.

Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Vụ hành quyết của cô đã bị trì hoãn nhiều giờ sau khi một tòa phúc thẩm liên bang ban hành lệnh đình chỉ. Lệnh này sau đó được Tòa án Tối cao Mỹ dỡ bỏ.

Trước khi vụ hành quyết bắt đầu, các nhân chứng được đưa vào khu vực dành riêng để theo dõi và phải chờ khoảng 45 phút trong khi tấm rèm che kín phòng hành quyết và micro bị tắt. Đến 19h27, tấm rèm được kéo lên. Pike được nhìn thấy nằm trên cáng, bên cạnh cố vấn tinh thần Mikey Noechel.

Hai người cùng hát và trò chuyện về những giáo lý Phật giáo trước khi Pike nói những lời cuối cùng.

“Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ rời khỏi thế giới này theo cách mà tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình, đó là với tình yêu”, Pike nói.

Nữ tử tù cũng nói rằng mình dành tình yêu cho cả những người căm ghét mình và cảm thấy bình yên trước cái chết. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Pike nói với Noechel rằng một vị trí trên cánh tay của cô có cảm giác bỏng rát và hỏi nhân viên nhà tù liệu điều này có bình thường hay không.

Theo Sweeney, Pike tiếp tục nói chuyện trong một khoảng thời gian dài bất thường. Thông thường, những người bị hành quyết sẽ bắt đầu có dấu hiệu mất ý thức chỉ vài phút sau khi thuốc được đưa vào cơ thể.

Đến 19h41, tảng đá được đặt lên bục. Nhưng 3 phút sau, Pike vẫn còn tỉnh táo và nói chuyện nhỏ với Noechel.

“Miệng tôi há hốc. Đến lúc đó, tôi biết rõ có điều gì đó không ổn”, Sweeney viết.

Sau khoảng thời gian chờ 5 phút, tấm rèm được kéo xuống và Noechel di chuyển vào khu vực dành cho nhân chứng. Tuy nhiên, nhân viên nhà tù sau đó yêu cầu ông quay trở lại phòng hành quyết, đồng thời kéo rèm lên.

Theo Trung tâm Thông tin Án tử hình, Pike là “người đầu tiên sống sót sau khi được tiêm những liều thuốc hành quyết”. Đáng chú ý, quy trình hành quyết của bang Tennessee không quy định cụ thể phải xử lý thế nào nếu lần tiêm thuốc thứ hai cũng không thể khiến tù nhân tử vong.

Hiện chưa rõ chuyện gì xảy ra phía sau tấm rèm sau khi nó được kéo kín lần nữa. Các luật sư của Pike cho biết họ không được phép vào phòng hành quyết. Sau đó, các phương tiện cấp cứu xuất hiện. Nhân chứng nhìn thấy một đoàn xe rời khỏi cơ sở với còi báo động bật liên tục.

Các luật sư xác nhận Pike được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Họ cáo buộc đội ngũ thực hiện hành quyết đã không nhận ra rằng các đường truyền tĩnh mạch được đặt không đúng vị trí hoặc tĩnh mạch của Pike đã bị tổn thương. Theo phía luật sư, pentobarbital có thể đã đi vào cơ thể Pike “một phần hoặc hoàn toàn” thay vì được đưa vào tĩnh mạch.

Pike được đưa tới bệnh viện với cả hai cánh tay “sưng, bỏng và phồng rộp”. Các luật sư cho biết cô phải đặt nội khí quản, thở máy và vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Sau vụ việc, Thống đốc Tennessee Bill Lee quyết định đình chỉ các vụ hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc tại bang trong thời gian còn lại của năm.

Nguồn: Express