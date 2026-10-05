China Eastern Airlines cho biết đã báo công an sau khi hoàn tất bước đầu việc thu thập chứng cứ, xác minh sự việc và đánh giá pháp lý liên quan đến vụ nam hành khách có hành vi quá khích với nữ tiếp viên trên chuyến bay MU6741 ngày 28/9.

Theo thông báo ngày 3/10, China Eastern - hãng hàng không của Trung Quốc - cho biết dựa trên kết quả rà soát, điều tra ban đầu, hãng đã cơ bản hoàn tất việc cố định chứng cứ, xác minh sự thật và đánh giá pháp lý về sự việc xảy ra trên chuyến bay.

Hãng nhận định hành vi của nam hành khách họ Âu có dấu hiệu gây rối trật tự trên máy bay dân dụng, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm và quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hãng.

Hình ảnh được hành khách trên chuyến bay ghi lại (Ảnh: HK01)

Trước những hành vi này, China Eastern đã chính thức trình báo cơ quan công an. Hãng cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân viên cũng như an toàn, trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định quản lý vận chuyển hành khách, China Eastern đã tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển đối với nam hành khách họ Âu nhằm bảo đảm hoạt động bay diễn ra trật tự và hành khách có trải nghiệm tốt.

Hãng cũng cho biết đã thăm hỏi, hỗ trợ tâm lý và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho nữ tiếp viên liên quan. China Eastern đồng thời cảm ơn những hành khách đã lên tiếng bảo vệ trật tự công cộng và cung cấp bằng chứng khách quan về sự việc.

Nữ tiếp viên quỳ giữa lối đi sau khi xe đẩy va vào hành khách

Trước đó, tối 28/9, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một nữ tiếp viên của China Eastern quỳ hai gối bên cạnh xe đẩy phục vụ đồ uống trên máy bay.

Theo Đại Hà Báo, người đăng video là một hành khách họ Trương. Người này cho biết nữ tiếp viên đang đẩy xe phục vụ đồ uống thì vô tình va vào khuỷu tay một nam hành khách. Dù nữ tiếp viên đã xin lỗi, người đàn ông vẫn không chấp nhận.

Ngày 29/9, phóng viên liên hệ với ông Trương. Ông cho biết khoảng 21h ngày 28/9, ông đi chuyến bay từ Hợp Phì đến Đại Liên và chứng kiến sự việc.

“Lúc đó nữ tiếp viên quỳ xuống hai, ba lần, mỗi lần khá lâu. Tôi không quay được toàn bộ video”, ông Trương kể.

Theo nhân chứng, xe đẩy di chuyển không nhanh. Nam hành khách bị va vào khuỷu tay không chảy máu, sau đó tiếp viên trưởng mang túi đá đến để chườm cho người này.

Ông Trương cho biết nam hành khách sau đó yêu cầu được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh. Người đăng video đã xóa đoạn clip khỏi tài khoản sau đó và nói rằng điện thoại của mình “bị gọi đến mức quá tải”.

China Eastern: Hành khách đe dọa đá tiếp viên

Trước đó, ngày 30/9, China Eastern lần đầu lên tiếng về đoạn video lan truyền trên mạng.

Theo hãng, trong quá trình đẩy xe phục vụ đồ uống, nữ tiếp viên đã liên tục nhắc hành khách chú ý. Tuy nhiên, do một hành khách đang ngủ nên xe đẩy vô tình chạm vào khuỷu tay người này.

Nữ tiếp viên lập tức nhiều lần xin lỗi và kiểm tra tình trạng của hành khách. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó trở nên kích động, liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, quá khích và đe dọa đá nữ tiếp viên, đồng thời yêu cầu chính nữ tiếp viên này phải đi cùng ông ta đến bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh.

China Eastern cho biết nữ tiếp viên bị hoảng sợ. Để bảo đảm an toàn chuyến bay và duy trì trật tự trong khoang, tiếp viên trưởng cùng nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp và phối hợp xử lý.

Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế lên máy bay kiểm tra cho nam hành khách. Kết quả cho thấy người này không có thương tích hoặc sưng rõ ràng bên ngoài và không cần xử lý thêm.

Hành khách từ chối việc nhân viên mặt đất đi cùng để đưa đến cơ sở y tế và tự rời đi.

China Eastern cho biết ngay sau sự việc, hãng đã hỗ trợ tâm lý và chăm sóc nữ tiếp viên. Người này hiện đã trở lại làm việc bình thường.

Nguồn: ChinaNews