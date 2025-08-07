Liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long do tai nạn giao thông, ngày 7-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, sau khi điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ, hiện nay ông N.V.B.T (SN 1992, tài xế liên quan vụ tai nạn) đã xuất viện về nhà.

Khi xuất viện, bệnh nhân tỉnh, mở mắt tự nhiên, không nói chuyện được, di chứng tổn thương nội sọ, rối loạn giấc ngủ, các viêm khớp và bệnh gan khác.

Từng có một gia đình hạnh phúc với hai vợ chồng và 4 đứa con, hiện nay gia đình bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) chỉ còn 4 người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp làm việc với gia đình của ông T. và xác định ông này chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khoẻ làm việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, giao cho vợ bị can ký nhận các quyết định liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh tình trạng sức khoẻ của bị can T.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong vào ngày 6-5

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân" mà em Tr. là nạn nhân.

Ngày 26-6, PC02 Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với tài xế T.