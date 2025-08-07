Tối 6-8, Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM.

Đầu kéo của xe container bị cháy rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe container lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Dĩ An đi Tân Vạn.

Khi phương tiện còn cách giao lộ với đường Bùi Thị Xuân khoảng 50 m, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), nam tài xế phát hiện lửa bốc lên ở phần cabin nên đã nhanh chóng tấp xe vào sát dải phân cách.

CLIP: Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại cabin container

Lúc này, tài xế vội hô hoán và được người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ nhưng bất thành vì ngọn lửa quá lớn nên nhanh chóng cháy bao trùm toàn bộ phần cabin.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an TP HCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Hậu quả không gây thiệt hại về người nhưng đầu cabin của xe container đã bị cháy rụi.