Vụ nữ sinh năm 4 tử vong trong phòng trọ: Nam thanh niên nguy kịch được chuyển ra Hà Nội điều trị

Nam An (t/h) |

Nam thanh niên liên quan đến vụ nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ ở Nghệ An đã được gia đình xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Liên quan đến vụ nữ sinh năm tư tử vong trong phòng trọ tại Nghệ An ngày 15/4 ở một phòng trọ tại Nghệ An, theo thông tin trên báo Dân Việt, nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được chuyển ra Hà Nội điều trị theo nguyện vọng gia đình. Nam thanh niên này được phát hiện ở trong phòng trọ với nữ sinh.

Trước đó, nam thanh niên này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng phải thở máy. Trên cơ thể có vết thương vùng cổ trước dài khoảng 12cm, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở tay trái, dài khoảng 6cm.

Vụ nữ sinh tử vong và nam thanh niên nguy kịch tại Nghệ An , điều tra nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, khoảng trưa 15/4, nhiều người nghe thấy tiếng kêu thất thanh tại một nhà trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, thuộc phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An). Khi mọi người có mặt thì phát hiện một nữ sinh viên đã tử vong trong phòng với nhiều vết máu. Bên cạnh đó, một nam thanh niên cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Quần chúng nhân dân nhanh chóng điện báo lực lượng chức năng và phối hợp đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Theo nguồn tin ban đầu được biết, nữ sinh viên bị tử vong quê ở Thanh Hoá, hiện đang là sinh viên của trường đại học đóng trên địa bàn TP Vinh cũ. Vụ việc bước đầu được cho là cặp đôi này yêu nhau và quá trình đến phòng trọ thăm người yêu thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến nữ sinh bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên tiếp tục có hành vi tự gây thương tích.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
01:19
