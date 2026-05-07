HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ nữ sinh bị người lạ đâm dao tử vong giữa đường tại Hàn Quốc: Nghi phạm ra tay vì đang định tự vẫn nên "muốn kéo ai đó đi cùng"

Chi Chi
|

Tại cơ quan điều tra, Jang liên tục lặp lại các lời khai như: "Cuộc sống không có gì thú vị, tôi đã cân nhắc đến việc tự sát nên quyết định gây án".

Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng họ Jang (24 tuổi) với cáo buộc giết người vào sáng ngày 5/5 tại một con đường thuộc phường Wolgye, quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Theo thông tin điều tra, người đàn ông này đã tấn công những học sinh trung học không hề quen biết giữa trung tâm thành phố và khai nhận rằng: "Dù sao cũng sắp chết nên muốn kéo theo ai đó đi cùng". Cảnh sát hiện đang xem xét việc công khai thông tin cá nhân của đối tượng này.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gwangju vào ngày 7/5, Jang bị bắt giữ với cáo buộc giết người và mưu sát. Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng khai nhận đã nhắm vào những người qua đường ngẫu nhiên để gây án. Kết quả điều tra cho thấy Jang đã mang theo 2 con dao và đi lang thang trên đường phố từ hai ngày trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết cả hai con dao mà Jang mang theo đều là dao bếp. Trong đó, một con dao đã được sử dụng để gây án, con còn lại vẫn còn nguyên trong bao bì.

Vụ nữ sinh bị đâm dao tử vong tại Hàn Quốc: Nghi phạm có động cơ tự sát - Ảnh 1.

Sáng ngày 5/5, cảnh sát khẩn trương bắt giữ một nghi phạm khoảng 20 tuổi, được xác định là Jang, trên một con đường ở Wolgye-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, với các cáo buộc bao gồm tội giết người. (Ảnh: Yonhap News)

Jang bị cáo buộc đã dùng dao đâm tử vong em A (17 tuổi), học sinh lớp 11, khi em đang trên đường về nhà tại lối đi bộ gần một trường đại học ở phường Wolgye, quận Gwangsan vào lúc 0 giờ 11 phút sáng ngày 5. Sau đó, đối tượng tiếp tục vung dao tấn công em B (17 tuổi), cũng là học sinh lớp 11, khi em này đi ngang qua hiện trường.

Kết quả điều tra cho thấy em A gặp nạn khi đang trên đường về nhà một mình sau khi học muộn. Viện Khoa học Hình sự Quốc gia sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong là "vết đâm ở vùng cổ". Em B bị thương sau khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ và chạy đến hiện trường, hiện tại vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, Jang liên tục lặp lại các lời khai như: "Cuộc sống không có gì thú vị, tôi đã cân nhắc đến việc tự sát nên quyết định gây án". Tuy nhiên, đối tượng không đề cập gì đến việc có bắt chước các vụ án tương tự hay không.

Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra pháp y kỹ thuật số điện thoại của Jang, thực hiện phỏng vấn với chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm và kiểm tra chẩn đoán bệnh thái nhân cách để làm rõ động cơ phạm tội chính xác.

Ngoài ra, nhận định vụ án của Jang đáp ứng các điều kiện để công khai thông tin cá nhân đối với nghi phạm phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã bắt đầu quy trình thẩm định. Hội đồng thẩm định sẽ bao gồm tối đa 10 thành viên từ cả bên trong và bên ngoài cơ quan, dự kiến kết quả sẽ có vào ngày 7 hoặc ngày 8/5.

Buổi thẩm vấn trước khi bắt giam (xem xét lệnh bắt giữ) đối với Jang sẽ diễn ra vào sáng nay tại Tòa án địa phương Gwangju.

Cuối tháng 3 âm 2 con giáp đạt đỉnh may mắn, cuộc sống sung túc thịnh vượng, 1 con giáp thận trọng
Tags

Nữ Sinh

Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

01:31
Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại