Vụ nữ quái xế tông tử vong cô gái ở Hà Nội: Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể con gái

Trưa 4/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 9 đối tượng liên quan vụ cô gái trẻ bị tông tử vong trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm).

Theo đó, khoảng 0h15' sáng 3/11, chị N.N.Q (27 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe nhãn hiệu Honda màu đỏ đang đỗ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện trung ương quân đội 108.

Lúc này, một đoàn khoảng 20-30 chiếc xe máy đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Trong đoàn có Nguyễn Hồng Nhung (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda chở Nguyễn Phương Anh (cùng 19 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) đi với tốc độ nhanh. Do không chú ý quan sát, xe của Nhung đã tông vào chị Q. làm nạn nhân ngã ra đường.

Ngay lúc đó, Nguyễn Tá Minh K. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 29M1 - 942.xx chở Lê Đình C. (cùng 16 tuổi) cũng đang chạy theo đoàn đã tông vào chị Q. khiến nạn nhân tử vong.

Sau tai nạn, cả Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tá Minh K. và Lê Đình C. cùng phương tiện đều bị ngã ra đường. Sau đó, cả 4 thanh, thiếu niên đã rời khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 9 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chia sẻ với tờ Dân trí, một người thân cho biết, vào thời điểm trên, Q. về nhà sau buổi gặp gỡ chia tay một người bạn quay lại TP HCM. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, cô dừng chờ đèn đỏ thì gặp nạn.

Theo một nhân chứng tên Yến Linh (sống tại quận Tây Hồ) kể lại với tờ trên, đến giờ cô vẫn còn ám ảnh nhớ lại cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt pô, lạng lách đánh võng giữa phố. Cách một đoạn, nghe tiếng đoàn xe đến gần, vợ chồng cô sợ hãi vội tấp vào bên đường.



"Một chiếc xe máy chở theo 2 cô gái hướng ngược chiều với tốc độ cao đâm trúng nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, một chiếc xe máy khác do 2 nam thanh niên điều khiển tiếp tục chèn trúng người khiến nạn nhân không qua khỏi", Linh kể.

Sau va chạm, nhóm người đỡ nhau lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Linh cùng nhiều người dân tiến đến phát hiện nạn nhân chảy nhiều máu nên gọi cấp cứu và công an.

Đến 1h ngày 3/11, Linh mới rời hiện trường khi trông thấy mẹ của nạn nhân khóc ngất bên thi thể con gái.

"Nghe tiếng gào khóc của người mẹ tôi cảm thấy xót xa vô cùng...", chị Linh ám ảnh kể lại.

Tại cơ quan công a, khi được hỏi về lý do bỏ chạy khỏi hiện trường, các nghi can đều cho hay do "sợ hãi và hoảng loạn nên đã bỏ đi".