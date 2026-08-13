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Vụ nữ nhân viên thư viện trường học mất liên lạc sau buổi liên hoan: Tình tiết bất thường trong phòng nghỉ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau buổi liên hoan, chị Diễm dọn dẹp rồi về phòng nghỉ. Lát sau, một nữ giáo viên đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của chị Diễm.

Thông tin chị Lê Thị Mỹ Diễm (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) mất liên lạc bí ẩn sau buổi liên hoan tại trường đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Báo Tiền Phong cho hay, theo thông tin ban đầu, vào tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau khi liên hoan xong, chị Diễm cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng tập thể nghỉ ngơi.

Khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ phòng của chị Diễm. Tuy nhiên, khi người này gọi và nhắn tin thì không nhận được phản hồi.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh Lê Minh Tiến, anh trai chị Diễm cho biết, đến khoảng 9 giờ ngày 11/8, một shipper đến giao hàng cho chị Diễm nhưng không thấy ra nhận. Lúc này, mọi người mới mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện nệm và một góc tủ đồ trong phòng chị Diễm bị cháy nhưng không thấy nữ nhân viên thư viện đâu.

Vụ nữ nhân viên thư viện trường học mất liên lạc sau buổi liên hoan: Tình tiết bất thường trong phòng nghỉ - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Mỹ Diễm. (Ảnh: Báo Công Lý)

Anh Tiến nói thêm, xe cộ và tiền bạc của chị Diễm vẫn còn trong phòng, nhưng mọi người không liên lạc được với chị này. Gia đình không biết rõ các mối quan hệ xung quanh chị Diễm nên hiện chưa thể xác định lý do người phụ nữ mất liên lạc. Gia đình sau đó đã trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng.

Ông Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh thông tin, nhà trường đã báo cáo đến các cơ quan chức năng vụ nữ nhân viên thư viện mất liên lạc sau tiệc liên hoan tại trường.

Ông Thành nhận xét, chị Diễm là người sống chan hòa, không xích mích với ai. Hôm liên hoan, mọi người vẫn vui vẻ, hòa đồng và chị Diễm cũng không có biểu hiện gì lạ.

Liên quan đến sự việc, trên báo Công Lý, ông Hà Hoàng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ea Wy cho biết sáng 12/8, xã đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình. Trước đó, ngay khi nhận thông tin, xã đã chỉ đạo Công an xã và lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường xác minh, hỗ trợ tìm kiếm.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khám nghiệm hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm chị Diễm.


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