Vụ nữ nhân viên Nhã Nam mất tích trên đường đi làm: Công an tiết lộ về hành trình di chuyển

Sự việc chị Nguyễn Phương Mai (sinh năm 1994, ở đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, TP.HCM), nhân viên nhân viên cửa hàng sách của Nhã Nam ở chi nhánh TP.HCM mất liên lạc với gia đình từ ngày 6/8 sau khi bắt xe ôm công nghệ đi làm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đại diện Công ty Nhã Nam đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, đồng thời đăng tin trên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ công tác tìm kiếm chị Mai.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Xuân Hòa thông tin đã bước đầu xác định được hành trình di chuyển của chị Mai.

Theo đó, chị Mai tự di chuyển chứ không bị ai ép buộc. Cơ quan chức năng đang làm rõ đây có phải là một vụ "bắt cóc online" hay không?

Trước đó vào sáng 6/8, chị Mai bắt xe ôm công nghệ đi làm. Tuy nhiên đến khoảng 8 giờ 13 phút, người thân và đồng nghiệp đều không liên lạc được với người này. Chị Mai cao khoảng 1m70, khi rời nhà mặc áo thun màu đen, quần jean xanh nhạt kèm theo một balo màu kem cỡ lớn.

Hình ảnh chị Mai rời nhà vào sáng ngày 6/8 để đi làm, sau đó mất liên lạc với gia đình, đồng nghiệp.

Chị Nguyễn Phương Lan, chị gái của chị Mai tâm sự, trước khi xảy ra sự việc, chị Mai không có mâu thuẫn hay có biểu hiện gì bất thường. Thời gian qua, gia đình cũng có nghe qua các vụ "bắt cóc online" qua báo chí và cảnh báo của công an song không rõ chị Mai có biết những thông tin này hay không? Cư dân mạng hiện vẫn đang tích cực chia sẻ thông tin, theo dõi diễn biến sự việc và cầu chúc chị Mai sẽ sớm an toàn, mạnh khỏe trở về với gia đình.

Lực lượng chức năng cùng các bên liên quan vẫn đang phối hợp để làm rõ sự việc này.

Người dân có thông tin về chị Mai xin liên hệ với chị Nguyễn Phương Lan. Số điện thoại: 0703 723 850. Email: lannguyen020704@gmail.com.