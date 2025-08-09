Diễn biến mới vụ tài xế công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi bỏ đi ở TP.HCM

Sự việc một tài xế xe công nghệ xảy ra va quẹt, tranh cãi với 2 cô gái đi xe máy, sau đó nam tài xế rút chìa khóa xe của 2 cô gái này rồi lên ô tô bỏ đi đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra trên đường Công Trường Quốc Tế (ngay vòng xoay hồ Con Rùa) thuộc phường Xuân Hòa (TP.HCM) vào trưa 8/8.

Người bị rút chìa khóa là chị C. (20 tuổi) đã trình báo sự việc với Công an phường Xuân Hòa. Nhận tin báo, lực lượng Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa đã vào cuộc, nhanh chóng xác định người có hành động rút chìa khóa của chị C. giữa đường là tài Đ.H.S. (43 tuổi, ở TP.Cần Thơ). Cơ quan chức năng đã đưa S. về trụ sở làm việc, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế S. thừa nhận hành vi. Về lý do dẫn đến việc rút chìa khóa xe của chị C., tài xế S. cho hay sau khi va quẹt với xe chị C. đã nóng giận, không kiềm chế được nên hành động như vậy. Tài xế S. đã trả lại chìa khóa và xin lỗi chị C.

Tài xế S. giận dữ rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái ở giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế S. xảy ra tranh cãi với 2 cô gái. Người đàn ông này đã rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái rồi lên ô tô bỏ đi. Trước khi đi, tài xế còn liên tục chỉ chỉ tay về phía 2 cô gái.

Bị rút chìa khóa, 2 cô gái chỉ biết nhìn theo bất lực. Sau đó, họ phải thuê thợ đến để làm chìa khóa khác. Hành động của tài xế xe công nghệ khiến nhiều người bất bình, cho rằng trước mọi vấn đề, nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết thay vì nóng giận mất khôn sẽ phải trả giá đắt.

Trước đó, vào chiều 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự Bùi Trường Sơn (SN 1977, ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng. Sơn là người đã lao lên rút chìa khóa xe khách do anh Nguyễn Minh Tuấn điều khiển, sau đó bỏ đi. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4/8 trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng về Pháp Vân khiến 40 người trên xe khách bơ vơ giữa trời nắng nóng.