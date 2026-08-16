Vụ nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc giữa cuộc họp ở Ninh Bình: Sở GD&ĐT lên tiếng

Những người liên quan đã được mời lên trụ sở để báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan vào chiều 15/8.

Liên quan đến sự việc bà L.T.H., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) đập bàn, ném cốc trong cuộc họp gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên Tạp chí Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được tình hình và đã đề nghị UBND phường phối hợp với Trường Tiểu học Yên Thắng sớm làm báo cáo gửi về Sở.

Vị lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết thêm, vì Trường Tiểu học Yên Thắng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND phường Yên Thắng nên Sở đã đề nghị phường xác minh sự việc và có kết quả báo cáo về Sở. Sau khi có kết quả chính thức, Sở sẽ cùng thống nhất với UBND phường để đưa ra hình thức xử lý phù hợp tuỳ theo mức độ.

Trước đó, trao đổi trên báo VTC News, ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thắng cho biết địa phương đã giao UBND phường xác minh, làm rõ vụ việc. Những người liên quan đã được mời lên trụ sở để báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan vào chiều 15/8.

Camera ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Định cho hay, qua xác minh ban đầu, cuộc họp trong đoạn video đã diễn ra từ tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn. Đây là cuộc họp bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách sau khi có quyết định điều chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Yên Thắng.

Theo đó, bà L.T.H., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Còn bà H.T.P., khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Thời điểm xảy ra sự việc, cả bà H. và bà P. đều đã có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Trước đó, mạng xã hội ngỡ ngàng trước đoạn clip ghi lại cảnh nữ hiệu trưởng đứng giữa cuộc họp, lớn tiếng, dùng nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực và có hành động đập mạnh tay vào bàn, ném vỡ chiếc cốc thủy tinh trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên.

Trên báo Tiền Phong, lý giải về hành động đập cốc, bà H. cho biết thời điểm đó bà bức xúc bột phát liên quan đến việc bàn giao hồ sơ, sổ sách và hiệu trưởng mới đuổi bà ra khỏi trường.

Tuy nhiên, về phía bà P. thông tin sự việc xảy ra trong giờ giải lao, vào thời điểm bà mới chuyển về trường công tác. Bà P. không rõ nguyên nhân khiến bà H. có những hành động như trong video. Bà P. cũng phủ nhận việc đuổi bà H. ra khỏi trường.