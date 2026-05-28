Vụ nữ du khách người Anh gặp nạn tại Hà Giang, hiến tạng cứu 3 người: Khởi tố tài xế xe ôm

Phạm Trang
|

Vào ngày 29/3, Sùng Seo Chính điều khiển xe mô tô chở theo 01 du khách người Anh và không may gặp tai nạn. Vụ việc khiến du khách bị thương tích nặng sau đó tử vong.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính, sinh năm 1984, trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào ngày 29/3/2026, Sùng Seo Chính điều khiển xe mô tô chở theo 01 du khách người Anh, đi tham quan tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Khi di chuyển trên đường về đến đoạn Km11+410 Quốc lộ 4C, thuộc thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang, do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm với xe mô tô đi phía trước cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô tải đi ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến du khách người Anh bị thương tích nặng sau đó tử vong.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Đặc biệt, sau khi du khách người Anh qua đời, gia đình chị đã quyết định hiến tặng mô tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình du khách người Anh đã để lại niềm xúc động sâu sắc, lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự sẻ chia không phân biệt quốc tịch.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người dân khi tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như Quốc lộ 4C. Mỗi người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tập trung quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không được chủ quan trong mọi tình huống".

