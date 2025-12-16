Vụ nữ du học sinh người Việt tại Hàn Quốc bỏ con sau sinh khiến đứa trẻ tử vong: Bắt giữ thêm một đồng phạm

Theo thông tin từ cảnh sát vào ngày 15/12, Đội Điều tra Tội phạm Phụ nữ và Trẻ em thuộc Sở Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ một nữ du học sinh quốc tịch Việt Nam, ngoài 20 tuổi, với cáo buộc ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong theo Luật Xử phạt Ngược đãi Trẻ em. Người này được xác định là B., đã trực tiếp hỗ trợ một sản phụ cùng quốc tịch trong quá trình sinh con.

Sản phụ A., cũng là du học sinh Việt Nam ngoài 20 tuổi, bị tình nghi đã sinh và bỏ rơi con mình vào khoảng 18h30 chiều hôm trước tại một tòa nhà gần khuôn viên Đại học Dongguk, quận Jung, Seoul.

Theo điều tra ban đầu, B. đã có mặt tại hiện trường và giúp A.. Sau khi bị bắt giữ với cáo buộc tham gia vào hành vi phạm tội, B. đã bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Đồn Cảnh sát Namdaemun, Seoul.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo với nội dung phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong một túi giấy. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên khi được tìm thấy, em bé đã trong tình trạng ngừng tim và không qua khỏi.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ diễn biến chính xác của vụ việc cũng như động cơ gây án của cả A và B.

Nguồn: News1, KBS News