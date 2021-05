Vụ nữ diễn viên bị lộ clip "nóng": Hé lộ thêm tình tiết mới

Ngày 30/5, một đại diện phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang cùng Công an quận Cầu Giấy tập trung điều tra vụ cô gái V.T.A.T (23 tuổi, trú Trung Hòa, Cầu Giấy) bị phát tán "clip nhạy cảm" gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc này.

Diễn biến sự việc cho thấy, tối 25/5, T. tổ chức ăn uống cùng một số người bạn tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Quá trình ăn uống, nhóm này bật nhạc to gây ồn ào, đặc biệt lại tụ tập ăn uống đông người ở thời điểm phòng chống dịch Covid-19, gây phức tạp an ninh, an toàn của khu vực.



Hàng xóm nhà T. gọi điện báo Công an phường Trung Hòa. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Tại đây, phát hiện một số thanh niên trong nhóm có biểu hiện dùng bóng cười. Từ năm 2019, bóng cười đã được xếp vào danh mục các chất gây ảo giác có xu hướng gây tăng liều, nên bị xếp vào danh mục cấm sử dụng tại Hà Nội.

Nhóm của T. bị mời lên công an phường Trung Hòa làm việc.

Trong một diễn biến khác, quá trình làm việc với cơ quan Công an, những người liên quan đến sự việc trên cho biết họ không có tài liệu và cơ sở, chứng cứ nào để biết được ai đã phát tán đoạn clip lên mạng xã hội.

Theo đại diện Công an TP.Hà Nội, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng làm rõ cá nhân nào và động cơ gì khi phát tán đoạn clip “nhạy cảm” nêu trên lên mạng xã hội.

Vụ nữ diễn viên bị lộ clip "nóng"

Nữ diễn viên V.T.A.T bị phát tán clip nóng lên mạng xã hội.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, trên mạng lan truyền một đoạn clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa một cặp đôi và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Một trong hai người trong đoạn video được xác định tên V.T.A.T (23 tuổi), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Ngày 28/5, chia sẻ với báo chí, A.T xác nhận người trong đoạn clip bị phát tán chính là cô.

Theo lời kể của A.T., vào tối 26/5, cô cùng nhóm bạn có tập trung ăn uống tại nhà riêng. Trong quá trình ăn uống, cô cùng bạn bè có bật nhạc lớn và bị hàng xóm phản ánh, sau đó công an phường sở tại có mặt.

A.T. cùng nhóm bạn được yêu cầu về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, cô và nhóm bạn của mình được yêu cầu giao nộp điện thoại di động, mật khẩu nhằm phục vụ điều tra xác minh.

Sau khi làm việc xong, cô và nhóm bạn được trả lại điện thoại và được cho về. Cô vẫn không biết gì cho đến khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè vào sáng hôm sau, khi clip bị phát tán.

A.T. cho biết, cô đã gọi điện cho cán bộ công an đã làm việc trực tiếp với mình trao đổi về vụ việc bị lộ đoạn clip thì nhận được trả lời rằng sẽ tiến hành xác minh nguyên nhân.

A.T cho biết, hiện tại do quá suy sụp khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, A.T đang cùng người thân ở bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là tìm ra danh tính người đã phát tán clip của cô và động cơ của họ để bản thân có thể yên tâm sống tiếp.

Được biết, hiện Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết "nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm".

Ngày 30/5, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục truy tìm người phát tán clip nóng của nữ diễn viên V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường) lên mạng xã hội. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an tập trung làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán clip nóng của nữ diễn viên này. Tuy nhiên, qua làm việc với những người liên quan chưa có tài liệu, cơ sở, chứng cứ nào để biết được ai phát tán đoạn clip đó.