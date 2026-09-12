Vụ nữ cán bộ Đại học Đông Đô mở lớp ‘chui’, thu 1,9 tỷ đồng: Trả hồ sơ điều tra thêm người liên quan

Sau khi xét hỏi thấy phát sinh tình tiết mới, TAND khu vực 2 (Hà Nội) đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung người tuyển sinh, người quản lý lớp học và các khoản thu, chi trong vụ bị cáo Nguyễn Thị Nụ (cựu cán bộ Đại học Đông Đô) thu 1,9 tỷ đồng của sinh viên nhưng không thể cấp bằng.

Hiệu trưởng sai phạm nhưng không bị xử lý

Ngày 12/9, TAND khu vực 2 (Hà Nội) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Trong giai đoạn này, bị cáo Nguyễn Thị Nụ (SN 1989, cựu cán bộ nhà trường) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung do phát sinh tình tiết mới cần được làm rõ như: Trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan trong việc tổ chức tuyển sinh; trách nhiệm người quản lý lớp học; người thu chi, quản lý và nộp các khoản tiền của sinh viên tại trường…

Ông Dương Văn Hoà, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Cáo trạng xác định từ tháng 9/2019 - 7/2023, lợi dụng là giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp học, dù biết lớp DU523.06 (ngành dược) không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng Nguyễn Thị Nụ vẫn thu tiền học phí, tổ chức lớp học cho sinh viên và nhận tiền làm “khống” báo cáo thực tập tốt nghiệp, giúp nâng điểm kết thúc học phần.

Viện Kiểm sát cho rằng, 27 sinh viên có tên trong lớp học DU523.06 đã nộp vào tài khoản của Nguyễn Thị Nụ tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của sinh viên, Nụ chi một phần để tổ chức lớp học, còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và cho một số cán bộ khác.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 9 giáo viên tham gia giảng dạy tại lớp DU523.06 cho thấy, họ là các giáo viên không ký hợp đồng, chỉ thoả thuận miệng theo lời mời của Nụ tham gia giảng dạy lớp Đại học dược DU523.06, với mức thù lao 90.000 - 150.000 đồng/tiết học. Đến nay, Nụ chưa chi trả tiền thù lao giảng dạy cho các giáo viên.

Đối với ông Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô) đã có hành vi ký giấy báo cho sinh viên nhập học đại học chính quy ngành Dược trước khi Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường tuyển sinh ngành này ở trình độ đại học theo Đề án tuyển sinh năm 2019.

Ngoài ra, ông Hòa còn ký duyệt 3 phiếu thu tiền học phí học kỳ 1 cho 6 sinh viên. Việc này bị đánh vi phạm quy định về việc tuyển sinh, đào tạo của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Đông Đô. Hành vi của Dương Văn Hòa có dấu hiệu “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, Hòa khai mục đích là để giữ sinh viên cho trường, không hưởng lợi ích, không biết Nụ thực hiện hành vi vi phạm.

Xét thấy ông Hòa thôi quản lý trường từ tháng 6/2019 do bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tội "Giả mạo trong công tác", Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bà Trần Kim Oanh, cựu Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô, bị xét xử ở giai đoạn 1 vụ án.

Cựu Chủ tịch HĐQT nhà trường vẫn đang bỏ trốn

Đối với ông Lê Ngọc Hà (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghiệp 4.0), tài liệu điều tra xác định sau khi thu tiền học phí của sinh viên, bị cáo Nụ khai có đưa cho ông Hà 50 triệu đồng nhưng ngoài lời khai không có tài liệu khác chứng minh.

Theo Viện Kiểm sát, ông Hà ký xác nhận các giấy báo tập trung là để thông báo cho sinh viên đến trường nộp hồ sơ xét tuyển. Ông không biết, không chỉ đạo và không nhận tiền của Nụ liên quan đến việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo lớp DU523.06 nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Còn ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội "Giả mạo trong công tác" ngày 30/7/2019.

Do ông bỏ trốn, ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can. Ngoài lời khai của Dương Văn Hòa về Trần Khắc Hùng, Cơ quan điều tra không có tài liệu khác chứng minh ông liên quan đến việc chỉ đạo tuyển sinh, tổ chức, đào tạo lớp DU523.06. Do đó, Cơ quan điều tra cũng không xem xét xử lý ông Hùng.

Ông Lê Ngọc Hà, cựu Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Đối với Hội đồng trường và Ban giám hiệu Trường Đại học Đông Đô giai đoạn 2019 - 2023, quá trình điều tra xác định những người này làm theo chức trách nhiệm vụ được giao, không được Nụ cho biết về việc tuyển sinh, tổ chức lớp học DU523.06, không được hưởng lợi.

Nhóm sinh viên lớp DU523.06 có hành vi thỏa thuận đưa tiền để Nguyễn Thị Nụ làm “khống” báo cáo thực tập tốt nghiệp, Viện Kiểm sát cho rằng các sinh viên “không học mà chỉ ghép lớp thi, nâng điểm thi học phần”. Quá trình điều tra, họ thành khẩn khai báo, hợp tác và chủ động có đơn tố giác... Cơ quan điều tra vì thế không xử lý, miễn trách nhiệm hình sự.