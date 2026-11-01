Theo TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, qua thực tiễn vừa qua cho thấy còn rất nhiều tồn tại trong công tác khai thác, sử dụng chung cư cũ.

Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời buộc 125 hộ dân khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ phải di dời khẩn cấp. Đây được xem là "giọt nước tràn ly" trong những cảnh báo về nguy hiểm của các chung cư, nhà tâp thể cũ ở Hà Nội.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi vấn đề trên với TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Nhiều tồn tại trong công tác khai thác, sử dụng chung cư cũ

- Thưa ông, vụ nổ khí gas tại khu nhà tập thể cũ vừa qua, cùng với việc công trình được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cấp C, đặt ra những vấn đề gì đối với công tác quản lý, cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội? Thành phố cần có giải pháp gì trong thời gian tới?.

Qua thực tiễn vừa qua cho thấy còn rất nhiều tồn tại trong công tác khai thác, sử dụng chung cư cũ.

Hà Nội đã có những bước tiến nhất định, đặc biệt là HĐND thành phố đã ban hành đề án xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ. Sau đó, Luật Thủ đô cũng bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, từ những sự việc vừa xảy ra có thể thấy, việc tổ chức thực hiện các đề án, dự án vẫn chưa tạo được nhiều chuyển biến trong thực tiễn.

Theo tôi, trước hết cần nhìn nhận lại tiến độ triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ. Thời gian qua, nhiều khu chung cư triển khai rất chậm. Luật Thủ đô cũng đặt ra yêu cầu nghiên cứu quy hoạch cải tạo tổng thể từng khu chung cư, trong đó có nhiều hạng mục, nhiều tòa nhà khác nhau.

Từ sự việc vừa qua, chúng ta cần rà soát thật kỹ các khu chung cư, xác định ngay những tòa nhà nguy hiểm nhất để có phương án xử lý. Việc cải tạo cần có định hướng tổng thể cho cả khu, nhưng quá trình triển khai có thể lựa chọn thực hiện từng hạng mục, từng tòa nhà theo mức độ cấp bách.

Thứ hai, cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và giao thông vận tải. Đây đều là những vấn đề rất đáng quan tâm trong các khu chung cư cũ. Tôi đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, thậm chí thành lập một ban chung để rà soát, kiểm tra và xử lý những tồn tại tại các khu vực này.

Thứ ba, thông qua những chính sách ưu đãi của Luật Thủ đô, chúng ta cần chú trọng tập trung thêm nguồn lực cho công tác cải tạo chung cư cũ, song song với việc phát triển, đầu tư xây dựng các khu đô thị mới.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý những vi phạm về xây dựng nói chung, cần tập trung hơn nữa vào công tác phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng công an đã có nhiều cố gắng, nhưng cần có sự phối hợp để tạo thêm nguồn ngân sách, tăng cường nguồn lực phục vụ công tác này.

Một vấn đề nữa là cần quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Muốn vậy, phải có chính sách ưu đãi tương xứng đối với các nhà đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ. Trước đây, chúng ta đã có những chính sách ưu đãi trong phát triển nhà ở, thì hiện nay cũng cần có cơ chế phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Tôi cho rằng, sự việc vừa qua là một hồi chuông cảnh báo để chúng ta nhìn nhận lại toàn bộ tiến độ cải tạo chung cư cũ. Đề án đã được triển khai từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn còn chậm. Đã đến lúc các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và chính quyền thành phố cần cùng ngồi lại, rà soát toàn diện các khu chung cư để tìm ra những bước đi thích hợp.

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm.

Hà Nội mới cải tạo được 10% chung cư cũ

- Hiện nay, tại một số khu chung cư, nhà tập thể cũ xuất hiện tình trạng người dân tự ý chuyển đổi công năng căn hộ thành cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, cơ sở ăn uống. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt và giao thông chung. Theo ông, cần giải quyết vấn đề này như thế nào?.

Trong quy hoạch dài hạn, chúng ta đã có nhiều chương trình, định hướng. Vấn đề là cần sớm đẩy mạnh triển khai các quy hoạch đó.

Đối với công tác quản lý chung cư, Bộ Xây dựng đã có quy định về chức năng sử dụng. Ngoài chức năng ở và sinh hoạt cộng đồng, căn hộ không được sử dụng cho những chức năng khác. Trong khi đó, ở quy mô toàn khu, các nhu cầu về dịch vụ thương mại, nhà trẻ, trường học phải được giải quyết bằng việc bố trí những không gian chức năng phù hợp.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai các hạng mục hạ tầng xã hội như trường học, trường mầm non và dịch vụ thương mại còn chậm. Nhu cầu của người dân ngày càng tăng nhưng việc bổ sung các không gian chức năng chưa theo kịp, dẫn đến tình trạng một số hộ kinh doanh ngay trong nhà ở.

Hoạt động kinh doanh, nếu được phép, cũng không được gây ảnh hưởng đến diện tích và không gian giao thông công cộng.

Tóm lại, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, giải quyết những yêu cầu cấp bách trên cơ sở có quy hoạch và lựa chọn bước đi thích hợp. Không nên chỉ vì giải quyết nhiệm vụ hay mục tiêu của một ngành, một lĩnh vực riêng lẻ mà quên đi yêu cầu tổng thể trong quá trình xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư.

- Như vậy, cần vừa giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa triển khai cải tạo chung cư cũ theo quy hoạch tổng thể, thưa ông?

Hà Nội hiện có số lượng chung cư lớn nhất cả nước, với hơn 1.600 nhà chung cư, gần 40 khu chung cư. Việc cải tạo đã được triển khai nhưng vẫn còn chậm và phân tán.

Theo đánh giá mà tôi biết, đến nay mới cải tạo được hơn 10% tổng số chung cư cũ. Thành phố cũng đã tiến hành phân loại các chung cư theo các cấp độ A, B, C, D. Tuy nhiên, vấn đề là việc triển khai chưa bám sát yêu cầu thực tế, còn vướng mắc về chính sách, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Cần có sự phối hợp giữa các giải pháp trước mắt và định hướng lâu dài, bảo đảm tính tổng thể trong quá trình cải tạo.

Xin cảm ơn TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm.