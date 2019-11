Vụ níu kéo vợ bất thành, con rể chém cả nhà mẹ vợ: Hai nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ níu kéo vợ bất thành, con rể chém mẹ vợ tử vong ở Lào Cai, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ án là em Ly Deo Dế (sinh năm 2005, em vợ đối tượng gây án) cũng đã tử vong.

Như vậy, cả 2 nạn nhân là bà Giàng Thị Xoa (mẹ vợ đối tượng Giàng Seo Mìn, thuộc thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng và em Ly Deo Dế (con trai bà Xoa) đều đã tử vong.

Ông Ngô Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Phong Niên xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được thông báo nạn nhân D. đã tử vong vào lúc 4h sáng nay, chúng tôi đang chờ người nhà đưa thi thể nạn nhân D. về để tham gia cùng gia đình làm thủ tục mai táng".

Về phía gia đình, ông Giàng Seo S. (cháu họ bà Xoa) cho biết: "Chúng tôi đang chờ người nhà đưa thi thể em Dế về đây để làm thủ tục ma chay cho em, sáng này chúng tôi mới hoàn tất thủ tục cho cô Xoa".

Gia đình và hàng xóm bà Xoa bàng hoàng khi xảy ra sự việc. Ảnh: LL

Còn theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 4h ngày 9.11, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt đối tượng Giàng Seo Mìn (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) về hành vi giết người.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Mìn khai nhận, trước đó do có mẫu thuẫn với vợ là Ly Thị Dua (sinh năm 1993) dẫn đến việc Dua bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về.

Do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm ngày 8.11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà của mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa, thuộc thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, giữa Mìn và bà Xoa lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà của bà Xoa chém bà Xoa và cháu Ly Deo Dế (con trai bà Xoa), sinh năm 2005 khiến cho bà Xoa chết tại chỗ và em Dế bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Mìn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hung khí gây án được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phòng tỏa hiện trường mặt khác tiến hành trao đổi, phối hợp cùng Công an huyện Bảo Yên, các đồn biên phòng khẩn trương phong tỏa địa phận khu vực biên giới tiến hành xác minh truy bắt đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng, trong đó chủ công là Công an Bảo Yên để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 4h ngày 9.11 lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Giàng Seo Mìn khi hắn đang ngủ ở nhà tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Được biết, ở địa phương đối tượng Mìn là người không có công việc ổng định và là người có nhân thân không tốt. Đối tượng này đã nhiều lần dính vào tội ăn cắp vặt và đã bị công an địa phương xử phạt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ đối tượng Giàng Seo Mìn để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.