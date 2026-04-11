Vụ nhiều thi thể trong căn nhà cấp 4: Xác định danh tính nạn nhân, có 2 học sinh lớp 9

Phạm Trang |

Vào ngày 10/4, 4 thi thể cháy xém được phát hiện trong căn nhà cấp 4 sau tiếng nổ lớn tại Gia Lai. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 10/4, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 thi thể được phát hiện cháy xém trong căn nhà cấp 4 xảy ra tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Các nạn nhân được xác định là bà T.T.Đ. (63 tuổi, trú tại thôn Chánh Hóa), chị T.T.C. (37 tuổi, con gái bà Đ.), 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: TPO)

Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: TPO)

Ảnh: TPO

Hiện trường bên trong nơi xảy ra vụ việc. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen (Ảnh: TPO)

Khoảng 14h ngày 10/4, người thân gọi điện cho bà Đ. không được nên đến nhà tìm. Khi vào nhà, người này phát hiện 4 thi thể bị cháy xém lẫn trong tro than.

“Khi tiếp cận bên trong căn phòng tôi phát hiện mọi thứ cháy rụi, mái tôn bị bay. Các thi thể bị thiêu cháy, chỉ còn lại một số xương...", nhân chứng nói.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
