Vụ nhiều thi thể trong căn nhà cấp 4: Xác định danh tính nạn nhân, có 2 học sinh lớp 9

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 10/4, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 thi thể được phát hiện cháy xém trong căn nhà cấp 4 xảy ra tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Các nạn nhân được xác định là bà T.T.Đ. (63 tuổi, trú tại thôn Chánh Hóa), chị T.T.C. (37 tuổi, con gái bà Đ.), 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: TPO)

Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: TPO)

Ảnh: TPO

Hiện trường bên trong nơi xảy ra vụ việc. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen

Khoảng 14h ngày 10/4, người thân gọi điện cho bà Đ. không được nên đến nhà tìm. Khi vào nhà, người này phát hiện 4 thi thể bị cháy xém lẫn trong tro than.

“Khi tiếp cận bên trong căn phòng tôi phát hiện mọi thứ cháy rụi, mái tôn bị bay. Các thi thể bị thiêu cháy, chỉ còn lại một số xương...", nhân chứng nói.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.