Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình: Chủ nhà hàng lên tiếng

Người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H. (67 tuổi), nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Liên quan đến sự việc nhân viên quán thịt dê ở Ninh Bình xảy ra mâu thuẫn, cầm điếu cày đuổi đánh một nam thanh niên gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo VietNamNet cho biết, người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H. (67 tuổi), nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Chia sẻ trên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà nhà Cường Dê xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 28/9 tại khu vực trước cửa nhà hàng. Người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong clip là nhân viên của nhà hàng.

Theo ông Hào, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên trong clip và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại nhưng những lần trước chỉ dừng lại ở việc tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Hiện ông H. vẫn đi làm và đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ việc.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông H. cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước quán ăn chuyên thịt dê và dùng điện thoại quay người đàn ông là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Nhân viên quán sau đó cũng dùng điện thoại quay lại. 2 bên xảy ra mâu thuẫn và nhân viên của quán đã cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chiều 30/9, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Người bị đánh có thương tích nhẹ, không có vấn đề gì lớn.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục xác minh. Cơ quan công an chưa công bố danh tính cụ thể của người bị đánh.