HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình: Chủ nhà hàng lên tiếng

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H. (67 tuổi), nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Liên quan đến sự việc nhân viên quán thịt dê ở Ninh Bình xảy ra mâu thuẫn, cầm điếu cày đuổi đánh một nam thanh niên gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo VietNamNet cho biết, người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H. (67 tuổi), nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Chia sẻ trên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà nhà Cường Dê xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 28/9 tại khu vực trước cửa nhà hàng. Người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong clip là nhân viên của nhà hàng.

Theo ông Hào, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên trong clip và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại nhưng những lần trước chỉ dừng lại ở việc tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Hiện ông H. vẫn đi làm và đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ việc.

Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình: Chủ nhà hàng lên tiếng - Ảnh 1.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông H. cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước quán ăn chuyên thịt dê và dùng điện thoại quay người đàn ông là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Nhân viên quán sau đó cũng dùng điện thoại quay lại. 2 bên xảy ra mâu thuẫn và nhân viên của quán đã cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chiều 30/9, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Người bị đánh có thương tích nhẹ, không có vấn đề gì lớn.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục xác minh. Cơ quan công an chưa công bố danh tính cụ thể của người bị đánh.

Nam tài xế xin lỗi sau chuyến xe vội đưa cháu bé đi cấp cứu: Động thái của gia đình
Tags

va chạm

đánh nhau

quán dê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại