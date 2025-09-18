Vụ nhân viên quán cafe bị hành hung: Nạn nhân từng phải ra nước ngoài chữa bệnh, mong xử lý nghiêm

Sự việc nhân viên thu ngân của quán cafe ở khu đô thị Time City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bị hành hung do nhắc nhở khách không hút thuốc đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Mọi người lên án hành vi của kẻ côn đồ. Đồng thời, dư luận cũng bày tỏ sự tò mò về người đàn ông giơ tay như ra hiệu cho một người trong nhóm đi đánh người.

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh N.M.Đ. (sinh năm 1997) - nạn nhân trong vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đã nhắc nhở khách nhiều lần về việc quán có quy định khách hàng không hút thuốc trong quán. Tuy nhiên, nhóm khách tỏ thái độ khó chịu. Sau đó một người trong nhóm này ra hiệu cho người ngồi bên cạnh tiến vào quầy thu ngân hành hung anh Đ.

Danh tính người đàn ông giơ tay ra hiệu trong quán cafe đang nhận được nhiều sự quan tâm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi bị đánh, đến chiều muộn anh Đ. mới thông báo cho gia đình và được đưa vào bệnh viện quốc tế ở gần quán để chụp chiếu. Ban đầu, gia đình xin nhập viện để theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, do bệnh viện thông báo không còn giường nên sau khi có kết quả chụp chiếu, anh Đ. quyết định về nhà. Nạn nhân bị đau đầu, ù tai, sưng một bên má nên không thể ăn uống được gì từ hôm qua đến nay.

Kể với Tri Thức - Znews, bà X. thông tin thêm, anh Đ. vốn sức khỏe kém nhiều năm nay, từng phải ra nước ngoài chữa bệnh. Anh chưa bao giờ bị tấn công hay rơi vào trạng thái hoảng sự như sự việc vừa rồi.

Gia đình anh Đ. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Quan điểm của gia đình là xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hiện vẫn đang trong quá trình xác minh. Công an phường sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao các đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc. Theo clip, có một nhóm khách đang ngồi trong quán cafe thì một người đàn ông chỉ tay lên. Sau đó, người đàn ông ngồi bên cạnh đi vào quầy thu ngân, đấm nhân viên thu ngân ngã ra sàn. Sự việc dừng lại khi có người can ngăn, và người đàn ông chỉ tay lúc trước tiếp tục giơ tay, miệng nói: "Thôi, thôi, thôi". Phía gia đình nạn nhân tiết lộ, nguyên nhân vụ việc là do nhân viên thu ngân nhắc khách không hút thuốc trong quán.