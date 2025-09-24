Vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại: Bất ngờ lý lịch của nữ nghi phạm

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ khuyết tật tử vong sau 1 ngày bị đôi nam nữ cướp mất chiếc điện thoại, vào 17 giờ 30 phút hôm nay (24/9), cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm thứ 2 là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh). Trước đó, có quan chức năng đã bắt Thị Trúc (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại An Giang). Trúc bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Còn Đạt bị bắt trong lúc bắt xe khách đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho biết, tại cơ quan điều tra, Đạt khai quen và cặp với Trúc (là nhân viên một quán cà phê kích dục). Ngày 21/9, Đạt đã chở Trúc vào một khách sạn "vui vẻ", sau đó rủ Trúc đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Sau khi Trúc đồng ý, cả hai đã đi quanh các tuyến đường trên địa bàn phường Long An.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt

Đạt bị bắt khi đang đi xe khách từ Đồng Tháp về Tây Ninh. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Thấy bà N.T.T.T. (46 tuổi, ở phường Long An) bị khuyết tật ngồi trong sạp bán thịt, trái cây cửa nhà và đang sử dụng điện thoại. 2 đối tượng đã vờ mua hàng rồi cướp chiếc điện thoại của bà T.

Sau khi thực hiện hành vi sai trái, Đạt đi cầm chiếc điện thoại được 300 nghìn đồng, sau đó tiếp tục chở Trúc vào một nhà nghỉ. Đến sáng ngày 23/9, Đạt rủ Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An trộm tài sản nhưng Trúc không đồng ý. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn và Đạt bỏ đi.

Đối tượng Thị Trúc

Về nạn nhân T., người phụ nữ bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Chị T. không có chồng con, sống cùng mẹ già 68 tuổi. Khoảng 9h sáng ngày 22/9, gia đình phát hiện nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đạt và Trúc đi xe máy, cướp điện thoại của người khuyết tật.

Trước đó, mạng xã hội phẫn nộ trước sự việc một người phụ nữ khuyết tật, đang ngồi bán hàng trước cửa nhà thì bị đôi nam nữ dàn cảnh vờ mua hàng rồi cướp mất chiếc điện thoại. Hôm sau thì chị này tử vong. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chị T. bị cướp điện thoại cũng như hình ảnh trong đám tang của chị T. lan truyền trên mạng khiến nhiều người thắt lòng. Mọi người gửi lời chia buồn tới nạn nhân và mong 2 đối tượng sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật .