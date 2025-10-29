Vụ người mẫu 28 tuổi bị sát hại dã man: Mẹ chồng cũ lĩnh án 18 tháng tù giam

Năm 2023, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) rung chuyển trước vụ việc người mẫu Thái Thiên Phượng hay còn gọi là Abby Choi) bị nhà chồng cũ giết hại rồi phân xác đầy man rợ. Sau 2 năm điều tra và xét xử, vụ án đã có nghi phạm đầu tiên nhận sự trừng phạt của pháp luật. Theo tờ HK01, vào ngày 28/10, phiên chung thẩm xét xử bà Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng - đã diễn ra. Bà Lý Thụy Hương bị cáo buộc cản trở công lý, tiêu hủy chứng cứ, che giấu tội ác của con trai trong vụ án Thái Thiên Phượng bị giết hại.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định bà Lý Thụy Hương đã cố tình bao che, khai báo gian dối về tung tích của Quảng Cảng Trí trong vụ án giết người, và cả vụ án trộm cắp khác của con trai.

CCTV đã ghi lại được hình ảnh bà Lý Thụy Hương thúc giục con trai rời khỏi nơi cư trú sau khi vụ án mạng xảy ra. Tổng cộng hai mẹ con Quảng Cảng Trí và Lý Thụy Hương đã liên lạc với nhau 127 lần sau khi cảnh sát phát lệnh truy nã Quảng Cảng Trí.

Đứng trước vành móng ngựa, bà Lý Thụy Hương cho biết việc làm sai trái của bản thân xuất phát từ tình mẫu tử, sợ chồng con đi tù. Tuy nhiên, phát biểu của bà Lý Thụy Hương không nhận được sự đồng tình. Thẩm phán đã phê bình, lên án hành vi coi thường luật pháp, cản trở sự công bằng xã hội của Lý Thụy Hương và từ chối đơn xin giảm án của bà. Cuối cùng, bà Lý Thụy Hương bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Lý Thụy Hương được cảnh sát xác định là nghi phạm quan trọng và nguy hiểm trong vụ án của Thái Thiên Phượng. Sau khi bị bắt giữ vào năm 2023 với cáo buộc cản trở công lý, Lý Thụy Hương liên tục nộp đơn xin tại ngoại, nhưng đều bị tòa bác bỏ. Phải đến tháng 4/2024, yêu cầu tại ngoại của bà mới tòa chấp thuận. Để được tạm trả tự do ra ngoài chờ xét xử, Lý Thụy Hương phải nộp số tiền bảo lãnh 100.000 HKD (327 triệu đồng), giao nộp toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu. Bà đồng thời phải ký cam kết không được phép liên lạc với nhân chứng hay nghi phạm có liên quan đến vụ án, không đặt chân đến hiện trường vụ án, không được phép rời khỏi khu vực lưu trú đã đăng ký là nhà cháu trai và phải trình diện cảnh sát 3 lần/tuần.

Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích khi đang trên đường đón con tan học vào ngày 21/2/2023. Đến ngày 24/2/2023, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại 1 căn nhà cho thuê ở thôn Long Vĩ, Hong Kong (Trung Quốc).

Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được những kẻ tàn nhẫn ra tay sát hại Thái Thiên Phượng. Hung thủ không ai khác chính là nhà chồng cũ của nữ người mẫu này. Cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ đã lên kế hoạch bắt cóc, sát hại Thái Thiên Phượng từ lâu. Đầu tháng 2/2023, cha chồng của Thái Thiên Phượng thuê 1 căn nhà thuộc thôn Long Vĩ, nhưng không sinh sống mà mua hung khí giết người cất giữ tại đây. Đến ngày 21/2/2023, trên đường chở Thái Thiên Phượng đi đón con tan học, anh trai của chồng cũ và cũng là tài xế riêng đã dùng vật cứng đánh ngất nữ người mẫu, rồi chở cô đến nơi gây án.

Tại căn nhà ở thôn Long Vĩ, Thái Thiên Phượng và nhà chồng xảy ra tranh cãi khoảng 1 giờ. Sau đó, nạn nhân bị sát hại và phân xác. Tại hiện trường án mạng, ngoài túi xách, giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân, cơ quan chức năng chỉ tìm thấy một vài phần thi thể của nạn nhân.

Tàn nhẫn hơn cả, để che giấu vụ việc, nhà chồng của Thái Thiên Phượng không chỉ phân xác, vứt xác nạn nhân mà còn xử lý các mảnh thi thể. Phía cảnh sát đã phải huy động hơn 100 nhân viên tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu tại bãi rác. Dù đã cố gắng hết sức, lực lượng chức năng vẫn không thể tập hợp đầy đủ các phần thi thể của Thái Thiên Phượng. Tang lễ của Thái Thiên Phượng được tổ chức vào tháng 6/2023. Người thân sử dụng công nghệ cao như in 3D để tái tạo khuôn mặt và hộp sọ của người mẫu xấu số.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ việc. Trong đó, cha chồng Quảng Cầu - kẻ cầm đầu, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí của Thái Thiên Phượng bị buộc tội giết người. Mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương bị cáo buộc cản trở tư pháp công lý vì phá hủy chứng cứ là lịch sử cuộc gọi, tin nhắn với chồng con. ADN của bà cũng được tìm thấy trên áo khoác có ở hiện trường. Ngoài ra, 3 nghi phạm khác bị tình nghi giúp sức cho tội phạm bỏ trốn là người phụ nữ tên Wu (tình nhân ông Quảng Cầu), người đàn ông tên Lin (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí).

Vụ án hiện vẫn trong giai đoạn xét xử, trừ Lý Thụy Hương, đến nay vẫn chưa có bản án dành cho những nghi phạm còn lại. Theo tờ On, 3 kẻ sát hại Thái Thiên Phượng là Quảng Cầu, Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cảng Trí nếu bị định tội sẽ nhận hình phạt cao nhất là chung thân. Luật pháp Hong Kong (Trung Quốc) không có án tử hình.

