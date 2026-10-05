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Vụ người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau khiến một nạn nhân tử vong: Nguyên nhân ban đầu

Hương Trà (T/h)
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Ngay sau vụ việc, người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu, tuy nhiên một bé đã không qua khỏi.

Chiều tối 5/10, Dân Việt thông tin, vào khoảng 17h20 chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la ó phát ra từ nhà cô giáo tiểu học 39 tuổi ở ấp 3, xã Năm Căn (Cà Mau). Khi mọi người chạy sang phát hiện 3 mẹ con của cô giáo này bị người đàn ông có tên T.C.C (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) vung dao chém. Sự việc được trình báo với cảnh sát địa phương. Hung thủ gây án bị khống chế ngay sau đó trong tình trạng say xỉn.

Danh tính của 3 mẹ con được xác định chị N.L.H (39 tuổi) và 2 con riêng của chị H. là V.N.T.K (6 tuổi) và V.N.B.C (11 tuổi).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu. Thanh Niên, thông tin dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé K. đã tử vong tại bệnh viện; chị H. và bé C. được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, điều trị.

- Ảnh 1.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng. (Ảnh cắt từ clip)

Thanh Niên thông tin thêm, người đàn ông tên C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm nay. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do ghen tuông nên C. xuống tay với 3 mẹ con người tình.

Công an xã Năm Căn đã phong tỏa hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.C.C để phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

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cà mau

Năm Căn

Bệnh viện Đa khoa

ghen tuông

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