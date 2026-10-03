Chủ quán hải sản xịt nước vào mặt người bán rau: Cái kết cuối cùng

Do người bán rau ngồi chắn lối vào cửa hàng hải sản, Thúy đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân bị thương tích 16%.

Như đã biết vào sáng 22/6/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chủ một cửa hàng hải sản tại phường Xuân Hòa (Phú Thọ) xô xát với một người phụ nữ bán rau. Đặc biệt, đoạn clip thu hút sự quan tâm của nhiều người khi người phụ nữ bán rau xuất hiện với nhiều vết thương và máu ở vùng mắt. Chủ cửa hàng hải sản cùng mẹ đã dùng vòi nước tăng áp xịt thẳng vào mặt người bán rau khiến người này bị thương ở vùng mặt.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/6, tại khu vực trước cửa hàng hải sản Phương Thúy, bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) cùng mẹ là bà N.T.T. (67 tuổi) xảy ra xô xát với bà N.T.Q. (63 tuổi, trú xã Minh Trí, Hà Nội), người bán rau ở phía đối diện. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp vị trí bán hàng. Hậu quả, bà Q. bị thương tích ở vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu. Tay phải của bà cũng bị thương do bị bà Thúy cùng mẹ dùng vòi nước tăng áp xịt vào.

Vụ việc gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 2/10, báo Bảo vệ Pháp Luật thông tin, do người bán rau ngồi chắn lối vào cửa hàng hải sản, Thúy đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân bị thương tích 16%. Tại phiên tòa, VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ làm rõ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua vụ án này, công an khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định. Người dân tuyệt đối không dùng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.