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Vụ người đàn ông bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: 1 phụ nữ trong nhóm liên hệ chủ quán nói mong muốn

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người phụ nữ chia sẻ sự việc xảy ra là ngoài mong muốn.

Liên quan đến sự việc người đàn ông tên T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị "bỏ bom" sau bữa ăn hải sản trị giá 16 triệu đồng gây xôn xao dư luận, tối 25/6, một người phụ nữ tên H. đã chủ động nhắn tin liên hệ với quán, thông tin được anh H. - chủ quán hải sản chia sẻ trên báo VietNamNet. 

Anh H. cho biết, người phụ nữ tự nhận là một trong những người tham gia bữa tối ngày 24/6. Người này nói sự việc xảy ra là ngoài mong muốn, khẳng định không phải tất cả các thành viên trong nhóm đều vô trách nhiệm. 

Theo lời chủ quán, người phụ nữ nói đang bận và hẹn sẽ liên hệ lại sau khi thống nhất với những người đi cùng để có phản hồi chính thức với nhà hàng. Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi cơ quan công an vào cuộc, đồng thời bày tỏ lo lại khi những hình ảnh của nhóm xuất hiện trên một số trang mạng xã hội và đề nghị nhà hàng đính chính. 

Vụ người đàn ông bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: 1 phụ nữ trong nhóm liên hệ chủ quán nói mong muốn - Ảnh 1.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường sau khi xảy ra sự việc, không thanh toán hóa đơn.

Tuy nhiên, theo anh H., thực tế nhà hàng không hề đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách và cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu. Do nhóm khách có nhiều trẻ em nên ngay từ đầu, nhà hàng đã chủ động không công khai hình ảnh vì không muốn ảnh hưởng đến các cháu, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. 

Trước đó, thông tin về việc người đàn ông tên T. dẫn bạn gái quen qua mạng cùng những người bạn của cô gái này đi ăn hải sản, sau đó bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng, không thanh toán đã gây xôn xao dư luận. 

Trao đổi với báo Dân trí, chủ quán hải sản kể tối 24/6, T. cùng 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em vào quán. Cả nhóm trực tiếp gọi các món cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương... và một số món khác kèm đồ uống, tổng hóa đơn hết 16 triệu đồng. 

Sau khoảng 30 phút dùng bữa, người đàn ông liên tục kêu đau bụng, có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Trong khi đó, những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.

Vụ người đàn ông bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: 1 phụ nữ trong nhóm liên hệ chủ quán nói mong muốn - Ảnh 2.

Nhóm khách gọi rất nhiều hải sản cao cấp, tổng hóa đơn lên tới 16 triệu đồng. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Đến khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn thì người đàn ông không hợp tác. Sau đó, quán quyết định trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Theo chủ quán, anh được biết vị khách này từng đi ăn ở một số quán nhưng không trả tiền. 

Thông tin trên báo Tri thức - Znews, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho hay trong quá trình làm việc tại trụ sở công an, T. có biểu hiện không ổn định tâm lý, giao tiếp khó khăn và không ký biên bản.


Qua kiểm tra ban đầu, mức giá trong hóa đơn được xác định phù hợp với mặt bằng chung, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

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Bữa ăn

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