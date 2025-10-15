HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu ở Nghệ An: Diễn biến mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp) |

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cùng các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện đã dùng ca nô, liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thủy, mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Liên quan đến vụ việc anh Võ Văn D. (SN 1993, ở thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) nghi ôm 2 con gái nhảy cầu Bến Thủy (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), thông tin về quá trình tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sáng 15/10, thông tin từ một lãnh đạo phường Trình Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân nhưng chưa thấy tung tích, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu ở Nghệ An: Diễn biến mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân- Ảnh 1.

Đã 2 ngày trôi qua, việc tìm kiếm 3 bố con anh D. chưa có kết quả.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, sáng nay, chị Y. - mẹ của 2 cháu nhỏ tiếp tục được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông Lam gọi tên các con. Trước đó, hình ảnh người phụ nữ này tay cầm bó nhang, liên tục gào khóc, quỳ gối bên bờ sông Lam, gọi tên 2 con gái khiến người chứng kiến thắt lòng. Ai cũng mong có phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Tối 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cùng các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện đã dùng ca nô, liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thủy, mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước sông dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm.

3 giờ sáng nay, một đội cứu hộ thiện nguyện của tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại khu vực cầu Bến Thủy, cũng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu ở Nghệ An: Diễn biến mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân- Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân túc trực tại hiện trường. Mẹ 2 cháu bé đau đớn gọi tên các con.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu ở Nghệ An: Diễn biến mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cùng các đội thiện nguyện nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: VietNamNet)

Lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho biết, dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng 2 ngày qua vẫn chưa có manh mối về tung tích của 3 bố con anh D. Hiện Công an phường Trường Vinh tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tỉnh, đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam.

Trước đó vào tối ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy thì nhìn thấy 3 bố con anh D. đứng trên cầu, sau đó đột ngột biến mất. Tại hiện trường trên cầu có một chiếc xe máy, 2 cặp sách học sinh. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu ở Nghệ An: Diễn biến mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân- Ảnh 4.

Xe máy cùng cặp sách của 2 cháu nhỏ ở hiện trường.

Theo thông tin từ phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, vợ chồng anh D. và chị Y. quen nhau trong thời gian đi lao động nước ngoài. Sau đó, họ kết hôn và sinh được 2 con gái là cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi). Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh D. thường xuyên mâu thuẫn, cả 2 đã ly thân nhiều tháng nay.

Ngày 13/10, anh D. đến trường đón con sớm, đồng thời thông báo cho chị Y. biết việc sẽ nhảy cầu tự tử, gửi định vị cho vợ về vị trí sẽ nhảy. Khi gia đình đến hiện trường thì anh D. được cho là đã để lại xe máy, cặp sách của 2 rồi nhảy cầu.

