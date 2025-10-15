Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé

Sự việc anh Võ Văn D. (sinh năm 1992, ở thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) nghi ôm 2 con gái nhảy sông tự vẫn xảy ra tối 13/10 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. 2 ngày qua, dư luận vẫn theo dõi sát quá trình tìm kiếm các nạn nhân và vẫn mong sẽ có phép màu xảy ra.

Tuy nhiên, chiều ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 bé gái. Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin, thi thể 2 cháu được tìm thấy vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày.

Vị lãnh đạo phường Trường Vinh chia sẻ thêm, 2 bé gái khoảng 4-5 tuổi, trên người vẫn mặc áo đồng phục học sinh. Địa phương đang phối hợp cùng gia đình xác nhận danh tính và làm thủ tục theo quy định. Hiện nhiều tàu, thuyền từ các đội thiện nguyện vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại khu vực hạ du sông Lam xuôi theo cầu Bến Thủy.

"Đau lòng quá, vậy là không có phép màu nào xảy ra. Xin chia buồn với gia đình, mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy nạn nhân còn lại"; "Là người mẹ có con nhỏ, đọc tin tức mà không cầm được nước mắt", cư dân mạng bình luận.

Các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 cháu bé.

Như đã đưa tin, tối 13/10, người dân đi qua khu vực cầu Bến Thủy (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì phát hiện 3 bố con anh D. đứng trên cầu. Sau đó, cả 3 đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng có một chiếc xe máy và 2 cặp sách học sinh. Người dân sau đó đã báo công an.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và tổ chức tìm kiếm nạn nhân ngay trong đêm. Nhiều đội thiện nguyện tại Nghệ An và Thanh Hóa cũng đến hiện trường giúp gia đình tìm kiếm.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, khi nghe tin anh D. ôm theo con nhỏ nhảy sông, chị B.T.Y. (vợ anh D.) đã lập tức từ Hưng Yên vào Nghệ An. Người phụ nữ có mặt tại hiện trường, gào khóc gọi tên 2 con trong tuyệt vọng.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, một người thân của anh D. cho hay khi nhận được tin, ông không dám nghĩ anh D. lại có thể làm việc động trời này.

Chị Y. đau đớn gục khóc bên bờ sông.

Xe máy và cặp sách của 2 cháu bé được bỏ lại ở trên cầu.

Được biết, vợ chồng anh D. và chị Y. quen nhau trong thời gian đi làm việc tại nước ngoài. Cả hai kết hôn và sinh được 2 bé gái là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi). Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị Y. thường xuyên mâu thuẫn và đã ly thân vài tháng nay. Chị Y. đưa con về nhà ngoại, sau đó anh D. đón con về.

Vào ngày xảy ra sự việc, anh D. đến trường đón con sớm, gửi cho người thân số tiền 9 triệu đồng để lo tang sự, đồng thời thông báo với vợ về việc sẽ tự tử.