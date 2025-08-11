Vụ nam thanh niên tử vong khi đi leo núi ở Khánh Hòa: Người tìm thấy thi thể nạn nhân kể gì?

Sự việc anh N.B.K.C. (sinh năm 2003, trú ở tỉnh Khánh Hòa) tử vong khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) một mình khiến đã khiến nhiều người đau xót.

Sau 6 ngày kể từ thời điểm mất liên lạc, thi thể anh C. đã được tìm thấy vào trưa ngày 10/8. Mọi người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Anh Hoàng Anh Dũng, thành viên tham gia cứu hộ vào sáng 10/8 là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể anh C. Kể với báo Tuổi Trẻ Online, anh Dũng cho biết sau những ngày tìm kiếm khắp các khu vực trên núi Hoàng Ngưu Sơn mà không thấy tung tích anh C., để mở rộng không gian tìm kiếm, nhóm cứu hộ với sự tham gia của các thành viên chuyên leo núi đã tản ra các khu vực theo hình xương cá.

Sau 6 ngày mất liên lạc, thi thể của anh C. đã được tìm thấy vào trưa ngày 10/8. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Mẹ nạn nhân (đội mũ lưỡi trai) đau buồn vì không có phép màu xảy ra với con trai. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Theo anh Dũng, trưa ngày 10/8, anh phát hiện thi thể nạn nhân thông qua cảm nhận có mùi lạ trong lúc tìm kiếm. Anh Dũng lập tức báo cho nhóm cứu hộ gần đó đến hỗ trợ. Đội cứu hộ phải đi đường vòng gần 1 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Người đàn ông chia sẻ thêm, vị trí nơi phát hiện thi thể anh C. ở ngay trên sườn núi, có nhiều bụi rậm, cách chân núi khoảng 5km, cao khoảng 800m so với mực nước biển, gần cột mốc cao nhất của núi Hoàng Ngưu Sơn là 972m. Thi thể anh C. đã có dấu hiệu phân hủy, cách đó khoảng 2m là ba lô và điện thoại của nạn nhân.

Túc trực dưới chân núi suốt bao ngày với một mong mỏi duy nhất là con trai còn sống trở về, bố mẹ anh C. chết lặng khi nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể con trai. Hình ảnh bố anh C. ngồi thẫn thờ một góc, trên tay cầm điện thoại báo tin cho người thân, họ hàng khiến nhiều người đau lòng. Bà Phan Thị Loan (mẹ anh C. ) đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Thế nhưng sự thật là đã không có phép màu nào xảy ra.

Anh C. có sở thích va kinh nghiệm leo núi. Tuy nhiên, lần này là lần đầu tiên nam thanh niên leo núi Hoàng Ngưu Sơn, không may gặp nạn.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó vào sáng 4/8, C. rời quán đậu hũ nơi đang làm việc (ở đường Trường Sa, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn một mình. Trước khi đi, nam thanh niên có nói vào camera, dặn bà chủ quán rằng đây là lần đầu tiên anh đi leo núi này, sợ bị lạc, nếu 18 giờ không thấy về thì báo công an. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh C. có gửi một tấm hình chụp trên núi Hoàng Ngưu Sơn cho bạn bè. Sau đó, điện thoại của nam thanh niên không thể liên lạc được nữa.