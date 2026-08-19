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Vụ nam thanh niên mất tích sau khi thách nhau bơi qua sông với bạn nhậu: Tìm thấy thi thể ở đâu?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau hơn 1 ngày xảy ra sự việc, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Liên quan đến sự việc anh V.T.D. (19 tuổi, trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đuối nước khi bơi qua sông Maspero, sáng 19/8, một lãnh đạo phường Sóc Trăng cho biết đã tìm thấy thi thể anh D., theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Thi thể của nam thanh niên được người dân phát hiện nổi lên trên sông Maspero (hướng về Tịnh xã Ngọc Hưng, qua chợ Bông Sen). Nơi tìm thấy thi thể anh D. cách chỗ bơi ban đầu khoảng 1,4km.

Vụ nam thanh niên mất tích sau khi thách nhau bơi qua sông với bạn nhậu: Tìm thấy thi thể ở đâu? - Ảnh 1.

Khúc sông nơi anh D. gặp nạn. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tối ngày 17/8, anh D. cùng 3 người bạn đi nhậu gần một quán bún nước lèo cạnh bờ sông Mespero (thuộc địa bàn phường Sóc Trăng).

Sau bữa nhậu, nhóm 4 thanh niên thách nhau bơi qua sông về phía bờ đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Lợi). Tuy nhiên, trong quá trình bơi, anh D. bị chìm xuống sông. Nhóm bạn thấy vậy đã bơi ra cứu nhưng phải bỏ cuộc do nước chảy quá mạnh và nạn nhân bị cuốn ra xa. Sau đó, nhóm bạn lên bờ trình báo cơ quan Công an.

Nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ đã tích cực lặn tìm kiếm từ đêm 17/8 nhưng không có kết quả.

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