HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ nam sinh lớp 12 bị đánh gãy xương mũi: Yêu cầu xử lý vụ việc theo nguyên tắc 6 rõ

Thái Lâm
|

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Văn Đồng bị bạn học đánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý vụ việc theo nguyên tắc 6 rõ.

Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng khẩn trương xử lý vụ bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ vì có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Sở này yêu cầu nhà trường căn cứ mức độ vi phạm của từng học sinh để xử lý theo quy định. Đồng thời, trường phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những cá nhân liên quan.

Ngoài ra, nhà trường phải kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, ổn định tâm lý cho học sinh; chấn chỉnh nền nếp, không để vụ việc tiếp tục tác động đến tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.

- Ảnh 1.

Học sinh T. bị bạn học đánh liên tục vào người và vùng đầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng đánh giá toàn diện công tác phòng, chống bạo lực học đường; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này.

Đặc biệt, Sở yêu cầu quá trình xử lý vụ việc phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Trước đó, chiều 30/9, một nam sinh lớp 12 tại phân hiệu xã Nhân Cơ của Trường THPT Phạm Văn Đồng bị bạn đánh tại khu vực nhà vệ sinh. Vụ việc khiến nam sinh bị thương, phải chuyển lên TPHCM tiếp tục điều trị.

Bài đăng trồng 2 sào lúa chỉ lãi 35.000 đồng bỗng hút 2,5 triệu lượt xem: Nội dung thế nào?
Tags

Phạm Văn Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lâm Đồng

Bạo lực học đường

nam sinh lớp 12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại